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20.10.2026 08:05

Philip Morris International: Οικονομικό αποτύπωμα 343 δισ. ευρώ στην Ευρώπη και επενδύσεις 700 εκατ. στην Ελλάδα

20.10.2026 08:05
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Στα 343 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική οικονομική συνεισφορά της Philip Morris International (PMI) στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη οικονομικού αποτυπώματος της εταιρείας, που εκπονήθηκε από την EY-Parthenon. Στην Ελλάδα, σημαντική θέση στον παραγωγικό σχεδιασμό του ομίλου κατέχει η Παπαστράτος, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ από το 2017 και εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 87% της παραγωγής της.

Η μελέτη καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τη λειτουργία της PMI στην Ευρώπη, από την παραγωγή και τις προμήθειες μέχρι τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την απασχόληση, αποτυπώνοντας παράλληλα τη μετατόπιση του επιχειρηματικού μοντέλου της προς τα προϊόντα χωρίς καύση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, κατά την περίοδο 2021-2025 η PMI πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 22,3 δισ. ευρώ προς Ευρωπαίους προμηθευτές, ενώ οι επενδύσεις στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της ανήλθαν σε 27,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 39,5 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών παραγωγικών εγκαταστάσεων στον συνολικό σχεδιασμό του πολυεθνικού ομίλου.

Στο πεδίο της απασχόλησης, η μελέτη εκτιμά ότι το 2025 υποστηρίχθηκαν περίπου 164.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες σχεδόν 22.500 ήταν άμεσες, ενώ οι υπόλοιπες συνδέονταν με προμηθευτές και άλλες δραστηριότητες της οικονομίας.

Παράλληλα, οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν σε 422 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη, επιπλέον των περίπου 2,2 δισ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελβετία.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην ελληνική παραγωγική δραστηριότητα, με την Παπαστράτος να αποτελεί βασικό τμήμα του μετασχηματισμού της PMI.

Από το 2017 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τη μετατροπή του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής προϊόντων χωρίς καύση.

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς περίπου το 87% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, την πενταετία 2021-2025 η εταιρεία προχώρησε σε αγορές ελληνικών καπνών συνολικής αξίας 57 εκατ. ευρώ, διατηρώντας οικονομικούς δεσμούς με την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή.

Ο πρόεδρος Ευρώπης της PMI, Marco Hannapel, επισήμανε ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 περισσότερο από το 50% των καθαρών εσόδων του ομίλου στην Ευρώπη προήλθε από προϊόντα χωρίς καύση.

Όπως ανέφερε, βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση των επενδύσεων αποτελούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η μεταβολή στη σύνθεση των εσόδων καταδεικνύει τη σημασία που αποκτούν οι νέες κατηγορίες προϊόντων για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας και τις παραγωγικές της δραστηριότητες στην Ευρώπη.

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