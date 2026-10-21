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21.10.2026 10:13

Απάντηση της Αθήνας με αντι-navtex στις γεωφυσικές έρευνες από το «Kobi Ruegg» στην Ανατολική Μεσόγειο

21.10.2026 10:13
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Με την έκδοση Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου αργά το βράδυ της Τρίτης (20/10) απάντησε η Αθήνα στη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, από τον σταθμό της Ατταλειας.

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011», αναφέρεται στην ανακοίνωση από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε τη Navtex από τον σταθμό του Ηρακλείου:

Η NAVTEX 1032/26, που εξέδωσε η Άγκυρα, αφορά έρευνες που συνδέονται με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC).

Η έναρξη των ερευνών έχει προγραμματιστεί για σήμερα 21 Οκτωβρίου, με τις δραστηριότητες να συνεχίζονται μέχρι νεωτέρας. Τις έρευνες πρόκειται να πραγματοποιήσει το πλοίο Kobi Ruegg.

Με τη συγκεκριμένη NAVTEX, η Άγκυρα δηλώνει ότι οι σχετικές δραστηριότητες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές, προβάλλοντας εκ νέου τις θέσεις της για τη δικαιοδοσία στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές.

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