Bureau Veritas: Πώς η ενεργειακή αποδοτικότητα γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

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Η ενεργειακή αποδοτικότητα εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς το αυξημένο κόστος ενέργειας και οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για την παραγωγή και τη λειτουργία τους. Στο περιβάλλον αυτό, η συστηματική διαχείριση της κατανάλωσης και η πιστοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Στις αλλαγές που διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας και στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε η παρέμβαση της Bureau Veritas Hellas στο 2ο Ενεργειακό Forum του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Παναγιώτης Κεντερλής, Εμπορικός Διευθυντής Πιστοποίησης της εταιρείας, συμμετείχε στη συζήτηση για την έξυπνη κατανάλωση ενέργειας, την τεχνητή νοημοσύνη και τον νέο ενεργειακό καταναλωτή, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσαρμογής των επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Όπως επισήμανε, η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν περιορίζεται πλέον στην εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, αλλά συνδέεται με τη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις επενδυτικές αποφάσεις και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/1791 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία ενισχύει τις απαιτήσεις εξοικονόμησης και προβλέπει συστηματικότερη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Βασική κατεύθυνση αποτελεί η αρχή «Energy Efficiency First», σύμφωνα με την οποία η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα στον σχεδιασμό επενδύσεων και ενεργειακών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bureau Veritas Hellas έδωσε έμφαση στη χρησιμότητα των διεθνών προτύπων ISO 50001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 και ISO 14068, τα οποία αφορούν την ενεργειακή διαχείριση, την περιβαλλοντική επίδοση, την καταγραφή εκπομπών και το ανθρακικό αποτύπωμα.

Μέσω της εφαρμογής τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση, να εντοπίζουν ενεργειακές απώλειες και να σχεδιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Παράλληλα, η ανεξάρτητη πιστοποίηση ενισχύει την αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάζουν σε πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές.

Η σύνδεση με την πράσινη μετάβαση

Ο Παναγιώτης Κεντερλής αναφέρθηκε και στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022, επισημαίνοντας ότι οι υποχρεώσεις παρακολούθησης και περιορισμού των εκπομπών εντάσσονται πλέον στον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Bureau Veritas Hellas, η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Το ζητούμενο είναι η διαρκής βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων, με μετρήσιμα αποτελέσματα και αξιόπιστη τεκμηρίωση.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κεντερλής, η πιστοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην κανονιστική συμμόρφωση, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη, σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει ολοένα περισσότερο τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

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