Motor Oil: Ενισχύει την παρουσία της στη διαχείριση αποβλήτων με την εξαγορά της εταιρείας ENACT

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιεί η Motor Oil, με την εξαγορά της ENACT να περνά από τη διαδικασία ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας από την IREON INVESTMENTS LTD, θυγατρική κατά 100% της Motor Oil, και εντάσσεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στον κλάδο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για το επόμενο στάδιο συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου, όταν η Motor Oil είχε γνωστοποιήσει την υπογραφή, στις 29 Μαΐου 2026, συμφωνίας για την απόκτηση του 60% της ENACT. Η νέα εξέλιξη αφορά πλέον τον προβλεπόμενο έλεγχο της συναλλαγής από την αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωσή της.

Τι περιλαμβάνει η εξαγορά

Η EN.ACT. Περιβαλλοντική-Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία δραστηριοποιείται στη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση αστικών, βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων. Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ενώ παρέχει και υπηρεσίες καθαριότητας σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις. Με την απόκτηση του ελέγχου της ENACT, η Motor Oil ενισχύει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων.

Το επόμενο βήμα της συμφωνίας

Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της IREON INVESTMENTS LTD, εταιρείας επενδύσεων και επιχειρηματικών συμμετοχών που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγινε βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011 και αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Στη σημερινή ανακοίνωση δεν δημοσιοποιούνται το τίμημα της εξαγοράς ή πρόσθετοι οικονομικοί όροι της συμφωνίας. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης παρουσίας της Motor Oil σε δραστηριότητες πέραν της διύλισης, με τον όμιλο να ενισχύει περαιτέρω τη θέση του και στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε επίσης

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone εξετάζουν κοινή ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη

ΑΔΜΗΕ: Η Φολέγανδρος συνδέθηκε με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρισμού μέσω επένδυσης 385,7 εκατ. ευρώ στις Κυκλάδες

Philip Morris International: Οικονομικό αποτύπωμα 343 δισ. ευρώ στην Ευρώπη και επενδύσεις 700 εκατ. στην Ελλάδα