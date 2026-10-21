Τουρκολιβυκό σύμφωνο: Ομολογία ήττας από Γεραπετρίτη – «Δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει»

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κύρωση του μνημονίου δεν επιφέρει καμία πρακτική ή θεωρητική συνέπεια, καθώς η συμφωνία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο υπουργός απέδωσε την πρόσφατη εξέλιξη στις αλλαγές των ισορροπιών εντός της Λιβύης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τους μηχανισμούς της για την καταγγελία του μνημονίου.

Παράλληλα, ο κ.

Γεραπετρίτης απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτική εχθροπάθεια και έλλειψη εθνικής συνεννόησης σχετικά με το ζήτημα.

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Στην παραδοχή ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε εν τέλει να αποτρέψει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα.

Μιλώντας στον ρ/σ Mega News, ο ΥΠΕΞ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η λογική θα ήταν ότι κάτι το οποίο περνά απολύτως από το χέρι μας, προφανώς και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Κάτι όμως το οποίο δεν περνά από το χέρι μας, δεν είναι δυνατόν να το πράξουμε. Σας θυμίζω ότι δεν λειτουργεί εν κενώ η κύρωση. Είχαμε μια συμφωνία η οποία ανέτρεχε από το 2019. Το 2019, λοιπόν, μονομερώς, αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία νομιμοποίηση, υπήρξε αυτή η συμφωνία. Η κύρωση δεν εισφέρει καμία απολύτως πρόσθετη αξία, ούτε θεωρητική ούτε πρακτική. Δεν έχουμε να περιμένουμε οτιδήποτε από την κύρωση του μνημονίου. Καλό είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για εθνικές ήττες κ.λπ., να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφέρουν τον λόγο τους».

Ο Γ. Γεραπετρίτης παραδέχθηκε επίσης ότι «σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκκίνησε ως αρνητικό το 2019 ήταν μια μάχη οπισθοφυλακής για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Πλην όμως, είναι προφανές ότι όταν οι ισορροπίες, οι ανθρωπογενείς, θα άλλαζαν, όπως συνέβη με την βίαιη έξωση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από δύο εβδομάδες και την εγκατάσταση ενός προσώπου το οποίο ήταν φίλα διακείμενο προς την Τουρκία, θα είχαμε και διαφορετικές εξελίξεις», ενώ όσον αφορά στις συνέπειες από την κύρωση του επίμαχου κειμένου, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μνημονίου αυτού. Το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ως απολύτως αντικείμενο στο διεθνές δίκαιο».

Για το ενδεχόμενο η Τουρκία να χρησιμοποιήσει το μνημόνιο για να θέσει ζήτημα για τον GSI, ο ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «η Τουρκία θα μπορούσε να το πει ανεξαρτήτως της ύπαρξης του τουρκολιβυκού, και θα μπορούσε να το πει ακόμη και αν δεν είχε κυρωθεί. Θα μπορούσε να το πει επικαλούμενη το τουρκολιβυκό, το οποίο υπεγράφη το 2019. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το ακόλουθο: ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία και η Λιβύη επιλέγουν να κάνουν μια συμφωνία η οποία είναι εκτός πλαισίου, αναλαμβάνοντας και τις όποιες συνέπειες αυτής της πράξης. Διότι όλες οι πράξεις οι οποίες γίνονται διμερώς έχουν συνέπειες. Και ποιες είναι οι συνέπειες; Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα κινητοποιήσει τους δικούς της μηχανισμούς, έτσι ώστε και να υπάρξει καταγγελία αυτού του μνημονίου. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, το μνημόνιο υπό καμία εκδοχή ακόμη και αν δεν είχε κυρωθεί, πάλι δεν θα είχε εφαρμοστεί».

Από εκεί και πέρα, ο Γ. Γεραπετρίτης κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά τον Αντώνη Σαμαρά για «εχθροπάθεια», σχολιάζοντας τις έντονα επικριτικές δηλώσεις του: «Ο κ. Σαμαράς προφανώς και μπορεί να ζητεί ό,τι κρίνει. Εξάλλου, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός. Εγώ εκείνο το οποίο οφείλω να πω είναι ότι είναι αυτονόητο, νομίζω, στον καθένα, ο οποίος αντιμετωπίζει με τη λογική τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά, ότι διέπεται από μια βαθύτατη μισαλλοδοξία. Δεν έχω την αίσθηση ότι πρόκειται περί κριτικής. Εάν ήταν κριτική, το πρώτο που θα έλεγε θα ήταν να καταδικάσει καθεαυτό το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αντ’ αυτού, είχαμε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές, τις υψηλότερες αρχές της Ευρώπης, να έρχονται και να καταδικάζουν την τουρκολιβυκή συμφωνία και τον κύριο Σαμαρά να καταδικάζει την ελληνική κυβέρνηση. Εδώ δεν εμφορούμαστε από κάποια εθνικά ιδεώδη. Εμφορούμαστε από μια εχθροπάθεια, πολιτική εχθροπάθεια, η οποία δεν συνδέεται με τα συμφέροντα της χώρας».

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