Αξιοποιώντας… τα μπάχαλα των άλλων – Η κυβέρνηση επενδύει στα συντηρητικά αντανακλαστικά

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Η κυβέρνηση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, αξιοποιώντας προφανώς τα βίαια επεισόδια που σημειώνονται από ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν με το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, προκειμένου να πολώσει το κλίμα στην Ελλάδα. Πολλοί βλέπουν πίσω από αυτήν την κίνηση την επιθυμία του Μεγάρου Μαξίμου να απεγκλωβιστεί από τα δύσκολα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την πρόσθεση της κυβέρνησης να αναδείξει το αφήγημα της ισχυρής κυβέρνησης.

Ωστόσο την ίδια ώρα τα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να μην επιθυμούν να ταυτιστεί η Ν.Δ. με τα ακροδεξιά κόμματα στη χώρα μας και γι’ αυτό ξορκίζουν όλα τα σενάρια συνεργασίας που μιλούν για μετεκλογική συμπόρευση.

Ο γραμματέας της Ν.Δ. Κώστας Κυρανάκης, αλλά και οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης βλέπουν μετανάστες πίσω από τις ταραχές στη Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα επιχείρησαν να συνδέσουν την Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα με τις κινητοποιήσεις στη χώρα μας.

Στην πραγματικότητα τα στελέχη αυτά εμφανίζονται να ακολουθούν τη γραμμή Τραμπ μιλώντας για «αθρόα παράνομη μετανάστευση», ενώ ο υπουργός Υγείας μίλησε για «σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» με τους ακροαριστερούς συμμάχους τους υποστηρίζοντας ότι καταστρέφουν τη Γαλλία. Στο αφήγημα αυτό προστέθηκε και ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συνέδεσε την κοινωνική αναταραχή με τα προβλήματα ένταξης των μεταναστών και τη δράση της Άκρας Αριστεράς.

Ψάχνει δεξιά ασπίδα

Με τις τρεις αυτές τοποθετήσεις αναδεικνύεται το αφήγημα της κυβέρνησης, που έχει να κάνει με τον κίνδυνο κοινωνικής αποσταθεροποίησης εξαιτίας της Αριστεράς και του μεταναστευτικού κύματος. Προφανώς τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι μέσα από αυτό το αφήγημα, εκτός των άλλων, μπορούν να συσπειρώσουν και το δυσαρεστημένο δεξιό ακροατήριο, το οποίο στρέφεται δεξιότερα της Ν.Δ. και δη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Καθώς μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται καθημερινά πλέον να αναδεικνύει θέματα όπως η ακρίβεια, τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και το τουρκολιβυκό σύμφωνο, οι πιέσεις που δέχεται το κυβερνών κόμμα από τα δεξιά είναι πολύ ισχυρές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το τι θα γίνει από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και επίσημα το κόμμα Σαμαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμερικανός επικοινωνιολόγος Σταν Γκρίνμπεργκ, ο οποίος έχει επιστρέψει στο επιτελείο του πρωθυπουργού, υποστηρίζει ότι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα είναι ο Σαμαράς, καθώς γνωρίζει πολύ καλά πώς πρέπει να απευθυνθεί στους δεξιούς ψηφοφόρους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο οι συνεργάτες του πρωθυπουργού ανησυχούν για το κεντρώο ακροατήριο, το οποίο είχε στηρίξει στο παρελθόν τη Ν.Δ. και εμφανίζεται να κράτα αποστάσεις από την ακραία ρητορική των υπουργών, οι οποίοι σπεύδουν να κατηγορήσουν συλλήβδην το κίνημα των πολιτών που αντιδρά στην ακρίβεια.

Χαμός με τον Καράογλου

Όπως είναι λογικό, έφερε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών η τοποθέτηση του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος υποστήριξε πριν από μερικές μέρες ότι, εάν η Ν.Δ. δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με δημοκρατικά κόμματα που τοποθετούνται πολιτικά δεξιότερα της Ν.Δ. Για την ακρίβεια απέρριψαν ασυζητητί την ιδέα του οι Κωστής Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Θάνος Πλεύρης, Γιώργος Φλωρίδης και, φυσικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τι ακριβώς είχε πει όμως ο Καράογλου: «Έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας. (…) Είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς. (…) Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός».

Ο βουλευτής της Ν.Δ. έβαλε παράλληλα προς συζήτηση το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή πολιτικός σχηματισμός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία ή να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. «Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά;» ανέφερε για να προσθέσει: «Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος».

Η τοποθέτηση αυτή έφερε αντιδράσεις απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μια εκ των οποίων ήλθε από τον Κυριάκο Βελόπουλο, που υποστήριξε ότι ο Καράογλου θα κατέβει ως περιφερειάρχης στη Βόρεια Ελλάδα και γι’ αυτό επιχειρεί να δείξει στο δεξιό κοινό ότι μπορούν να συμπορευθούν και μετεκλογικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέκλεισε πάντως μία συνεργασία με τη Ν.Δ. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ είδε στη δήλωση αυτή τον μελλοντικό εταίρο της Ν.Δ.

Και στη μέση η Ντόρα

Στο θέμα παρενέβη και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία της Ν.Δ. με ακροδεξιά κόμματα, ενώ, αναφερόμενη στις απώλειες που θα μπορούσε να προκαλέσει στη Ν.Δ. το κόμμα του Σαμαρά, απάντησε ότι η ζημιά δεν θα είναι σοβαρή. Ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η αναφορά της πρώην υπουργού στο ενδεχόμενο η Ν.Δ. να μην καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό 25%, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. «Τι είναι ο πρωθυπουργός, κολλημένος σε μια καρέκλα και λέει “εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι;». Όχι. Μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης κερδίζει μόνο, υπάρχουν αρχηγοί που δεν φύγανε και με το 18%» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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