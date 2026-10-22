Ρεκόρ για τον πίνακα «Ίρις» του Μονέ – Πωλήθηκε για 50 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

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Η «Ίρις», ένας μνημειώδης πίνακας που φιλοτέχνησε ο Κλοντ Μονέ προς το τέλος της ζωής του, αγοράστηκε σε δημοπρασία την Πέμπτη, 22/10, στο Παρίσι έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που τον καθιστά το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πουληθεί ποτέ στη Γαλλία, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Ο πίνακας του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό. Πριν από την πώληση, η εκτίμηση που έκανε ο οίκος δημοπρασιών ήταν ότι θα έφτανε τα 22-30 εκατομμύρια ευρώ.

A new record was just set at #SothebysParis: Monet's exceptional 'Iris' painting is now the most valuable artwork ever sold at auction in France.



After a thrilling, 45-minute bidding battle, this landscape from Monet's Giverny period achieved €50 million. It was the star lot… pic.twitter.com/SPesXj6yzU — Sotheby's (@Sothebys) October 22, 2026

Το έργο, διαστάσεων 1,60 x 1,80, δεν έχει φύγει ποτέ από τα χέρια της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι και ήταν γνωστό μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας.

Αγοράστηκε από τη Ζαν Σλουμπερζέ (1889-93), μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης» από την οικογένεια του ζωγράφου, σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, τον συνδιευθυντή του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s France.

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