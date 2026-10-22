Σταρακά για σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση 

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Στις εξελίξεις με τα στημένα στο μπάσκετ αναφέρθηκε η υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, η οποία τόνισε ότι όσα αποκαλύφθηκαν σοκάρουν και κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον αθλητισμό.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Μάιο με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε και αφορούσε τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων αλλά και για την ανάγκη ουσιαστικής εποπτείας.

Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη.

Η κυβέρνηση όμως οφείλει να δώσει απαντήσεις: Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν.

Απαιτείται μηδενική ανοχή στην διαφθορά. Ο αθλητισμός πρέπει να διδάσκει αξίες, όχι να τις ακυρώνει» κατέληξε στη δήλωσή της η κ. Σταρακά.

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