search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 17:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.10.2026 16:21

Σταρακά για σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση 

22.10.2026 16:21
staraka xristina – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις εξελίξεις με τα στημένα στο μπάσκετ αναφέρθηκε η  υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, η οποία τόνισε ότι όσα αποκαλύφθηκαν σοκάρουν και κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον αθλητισμό.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Μάιο με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε και αφορούσε τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων αλλά και για την ανάγκη ουσιαστικής εποπτείας.

 Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη.

Η κυβέρνηση όμως οφείλει να δώσει απαντήσεις: Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν.

 Απαιτείται μηδενική ανοχή στην διαφθορά. Ο αθλητισμός πρέπει να διδάσκει αξίες, όχι να τις ακυρώνει» κατέληξε στη δήλωσή της η κ. Σταρακά.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

Μητσοτάκης με πρίγκιπα διάδοχο των ΗΑΕ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Ανδρουλάκη – «Προπονητής της εξέδρας»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarah jessica parker – new
LIFESTYLE

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξανά στο πλατό για το σίκουελ του «The Family Stone»

alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παρέδωσα στο Μητσοτάκη μια χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο κι εθνικές ήττες

gift
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday με τέλος στα δέματα – Πώς υπολογίζεται η επιβάρυνση

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καϊράτ – Παναθηναϊκός: Live ο αγώνας των Πρασίνων στο Conference League

pierrakakis 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Αν είχαμε μια ενιαία Ενεργειακή Ένωση, το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα μειωνόταν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

ntora new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Θα αποχωρήσει την ώρα που επιστρέφει ο Σαμαράς; - Το Επικρατείας και οι αποφάσεις του Κώστα

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιάσκο Γεραπετρίτη με Λιβύη: Ο πανικός στο ΥΠΕΞ, η έρευνα της Παπαδοπούλου για τα κοινοτικά κονδύλια και η τύχη του καλωδίου

douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 17:32
sarah jessica parker – new
LIFESTYLE

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξανά στο πλατό για το σίκουελ του «The Family Stone»

alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παρέδωσα στο Μητσοτάκη μια χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο κι εθνικές ήττες

gift
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday με τέλος στα δέματα – Πώς υπολογίζεται η επιβάρυνση

1 / 3