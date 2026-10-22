Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

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Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «κόφτη» στα social media για τα παιδιά.

Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση περνά οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά ηλικιακή διαβάθμιση στην πρόσβαση, μέσω της τροπολογίας που έχει καταθέσει.

Ο υπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «υποκριτική» και «ανεύθυνη» στάση καθώς δεν συναινεί στο νομοσχέδιο, ακόμη και ότι «παίζει το παιχνίδι των καθυστερήσεων» των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Απαντώντας στην κριτική σημείωσε πως «δεν είναι τέλεια η λύση, καμία απαγόρευση δεν επιτυγχάνει 100% συμμόρφωση. Όμως όλες οι ενδείξεις συντείνουν στο ότι πρέπει να γίνει κάτι».

Σκέρτσος: «Αντιενωσιακή η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ»

Στρεφόμενος ιδιαίτερα κατά του ΠΑΣΟΚ το κατηγόρησε ότι η τροπολογία που έχει καταθέσει είναι «αντιενωσιακή» λέγοντας ότι, στον αντίποδα, «εμείς έχουμε κάνει ό,τι ακριβώς ορίζει η ευρωπαϊκή διαδικασία, το νομοσχέδιο πατάει πάνω στον ευρωπαϊκό κανονισμό, καθώς ό,τι κάνουμε πέρα και πάνω από αυτόν, κινδυνεύει να προσβληθεί από τις τεχνολογικές εταιρείες».

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης! Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο!», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. Απαντώντας, αναλυτικότερα κατηγόρησε τον υπουργό ότι λέει ψέματα όσον αφορά τον ισχυρισμό περί ευρωπαϊκής επιλογής και παρέπεμψε στη Γαλλία όπου πήραν πίσω τον νόμο εξαιτίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου καθώς «πρόκειται για κάτι που συγκρούεται με τη νομοθεσία στη Γαλλία και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που οφείλατε εσείς να κάνετε». Αντιθέτως, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «δεν υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας στην Ελλάδα —ούτε ένας— που να συμφωνεί με την επιβολή οριζόντιων μέτρων».

Χρηστίδης: «Σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η τροπολογία – μπορεί να εφαρμοστεί αύριο το πρωί»

«Η τροπολογία μας» συνέχισε ο Π. Χρηστίδης «δεν συνεπάγεται καμία καθυστέρηση» και «μπορεί να εφαρμοστεί αύριο το πρωί». Υποστήριξε επιπλέον ότι «είναι πλήρης, είναι απολύτως σύμφωνη με όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία» και «απολύτως στοιχειοθετημένη και οργανωμένη και ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται πολιτικές επιλογές σε άλλες ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες».

Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ προειδοποιούσε εδώ και χρόνια, ενώ αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο εναντιώνεται στις πλατφόρμες: «Θα βάλετε χέρι στις πλατφόρμες μας λέτε. Που έχουν 800 δισ. ευρώ τζίρο. Θα τους ξηλώσετε τα γαλόνια, θα τους βάλετε και ένα πρόστιμο…», σχολίασε.

«Το νομοσχέδιο είναι ένα τίποτα! Είναι ασόβαρο. Μας λέτε κάτι ανοησίες του τύπου “καμία διάταξη δεν εφαρμόζεται ποτέ απολύτως”. Όταν μιλάτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση, θα πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνη κυβέρνηση», υποστήριξε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

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