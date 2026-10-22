Στην Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των στημένων στο μπάσκετ

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Στην Ευελπίδων βρίσκονται από τις 10 το πρωί οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Τα έξι πρόσωπα της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σάλο, οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Ωστόσο, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Οι έξι συλληφθέντες είναι οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος της ΕΟΚ), Πέτρος Παπαπέτρου: (διαιτητής), Αναστάσιος Πηλοΐδης (διαιτητής), Βάσω Τσαρούχα (διαιτητής), Ηλίας Κορομηλάς (αρχιδιαιτητής και σύμβουλος διαιτησίας) και Γιώργος Μαυραγάνης (σύμβουλος, επιχειρηματίας και πρώην αθλητής).

Οι συλλήψεις προέκυψαν έπειτα από καταγγελίες για δωροδοκία, δωροληψία και χειραγώγηση αγώνων σε βάθος περίπου δεκαετίας σε μια υπόθεση που αφορά έρευνες για περίπου 50 παιχνίδια.

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