Στην Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των στημένων στο μπάσκετ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στην Ευελπίδων βρίσκονται από τις 10 το πρωί οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.
Τα έξι πρόσωπα της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σάλο, οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
Ωστόσο, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.
Οι έξι συλληφθέντες είναι οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος της ΕΟΚ), Πέτρος Παπαπέτρου: (διαιτητής), Αναστάσιος Πηλοΐδης (διαιτητής), Βάσω Τσαρούχα (διαιτητής), Ηλίας Κορομηλάς (αρχιδιαιτητής και σύμβουλος διαιτησίας) και Γιώργος Μαυραγάνης (σύμβουλος, επιχειρηματίας και πρώην αθλητής).
Οι συλλήψεις προέκυψαν έπειτα από καταγγελίες για δωροδοκία, δωροληψία και χειραγώγηση αγώνων σε βάθος περίπου δεκαετίας σε μια υπόθεση που αφορά έρευνες για περίπου 50 παιχνίδια.
Διαβάστε επίσης
Ευρωπαϊκές μάχες: Ο Ολυμπιακός για το 3 στα 3 στο Europa με Σπάρτα Πράγας – Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, στο μακρινό Αλμάτι ο Παναθηναϊκός
Λιόλιος gate: Περίεργη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ για τις στημένες διαιτησίες – Μιλά για «προκαταβολικές καταδίκες»
Εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Βρέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ μέσα στο σπίτι δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.