Γενική Συνέλευση ΠΕΦ 2026: «Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης και δημόσιας υγείας η ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

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Με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και την επάρκεια φαρμάκων, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση της στην Αθήνα, με επίκεντρο στις στρατηγικές προτεραιότητες της για την περίοδο 2027-2030. Στο πλαίσιο των εργασιών, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της ηγεσίας του κλάδου υπογράμμισαν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου και αντιμετώπισης του clawback για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις εξαγωγές και τη δημόσια υγεία. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου φαρμακευτικής και βιομηχανικής πολιτικής, που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Η στήριξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι μόνο αναπτυξιακή επιλογή, αλλά επένδυση στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ασφάλεια του συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Για την Ελλάδα, η ενδυνάμωση της μεταποίησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές, υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback, το οποίο αφαιρεί σημαντικούς επενδυτικούς πόρους. Παράλληλα, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: «Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά κίνητρα όπως την αύξηση της επιστροφής μέσω του επενδυτικού clawback για το 2026-2027, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου που θα συνδυάζει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας, οι υπηρεσίες της οποίας ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, στηρίζοντας την ερευνητική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να δημιουργούνται νέα προϊόντα και να ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΦ επιβεβαίωσε την ανάγκη μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής που θα αναβαθμίζει τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, θα ενισχύει την παραγωγική αυτονομία της χώρας και θα διασφαλίζει σταθερά την πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες.

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