Νέα Αριστερά: Βολές κατά της Αχτσιόγλου για την προτροπή προς τους «παλιούς συντρόφους» να στηρίξουν την ΕΛΑΣ

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Έντονη είναι η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, σε όσα είπε το πρωί η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στο Mega News για τους λόγους της αποχώρησή της από το πρώην κόμμα της και την παραίτηση από την έδρα της.

Μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς και νυν στέλεχος της ΕΛΑΣ σημείωσε για την κοινοβουλευτική της παρουσία το προηγούμενο διάστημα: «Δεν έβλεπα τον εαυτό μου να έχει χρησιμότητα έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα». Επιπλέον, ανέφερε ότι θα προέτρεπε «τους παλιούς μου συντρόφους όπως και κάθε πολίτη να στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ.» εκτιμώντας ότι «είναι η μόνη λύση που έχουμε απέναντι σε ένα καθεστώς που είναι βαθιά προβληματικό και μπορεί αξιόπιστα να φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

Πηγές της Νέας Αριστεράς σχολιάζοντας τις παραπάνω αναφορές της σημειώνουν: «Σήμερα η κα Αχτσιόγλου αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη πως δεν έβλεπε τον εαυτό της “να έχει χρησιμότητα [στη Βουλή] έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα”. Με άλλα λόγια παραδέχτηκε πως δεν έβρισκε χρήσιμη την παρουσία της στις κοινοβουλευτικές μάχες ενόσω η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλιμάκωνε την επίθεση της στους εργαζόμενους και στην ελληνική κοινωνία, δεν έβρισκε χρησιμότητα στο να υπάρχει ένα αριστερό κόμμα και μια μαχητική φωνή της Αριστεράς στη Βουλή, δεν έβρισκε χρησιμότητα στο να υπάρχει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς την οποία μάλιστα συνέστησε μαζί άλλους βουλευτές και βουλεύτριες».

«Καρφιά» και για Τσίπρα

Σχετικά με την πρόσκλησή της σε πολίτες αλλά και τους παλιούς της συντρόφους να στηρίξουν την ΕΛΑΣ, οι ίδιες πηγές σχολιάζουν: «Όσον αφορά δε την πρόσκληση της προς τη Νέα Αριστερά να προστρέξει -όπως η ίδια- και να στηρίξει το αρχηγικό πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε εάν θεωρεί πως οι θέσεις της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την μη μείωση των έμμεσων φόρων, την αγορά εξοπλιστικών από το Ισραήλ και τον απόλυτο σεβασμό του δημοσιονομικού χώρου και οικονομικού μίγματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμβαδίζουν με τις θέσεις της Αριστεράς και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας».

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