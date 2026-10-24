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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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24.10.2026 12:38

Δημητρακόπουλος: «Το Μαρούσι δεν έχει καταθέσει, μέχρι στιγμής, δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας»

24.10.2026 12:38
MIXALIS_DIMITRAKOPOULOS

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Το… κουβάρι της σκανδαλώδους υπόθεσης γύρω από το ελληνικό Basketgate ξετύλιξε, το πρωί του Σαββάτου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο γνωστός ποινικολόγος και δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, και την ανάμειξη της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

«Από τον Απρίλιο του 2026 έλαβα εντολή από την ομάδα του Αμαρουσίου να συντάξω, με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που είχα στη διάθεσή μου, μια καταγγελία σε βάρος του προέδρου της καλαθοσφαίρισης. Δεν θα αναφέρω το όνομά του, καθώς σέβομαι το γεγονός ότι είναι κατηγορούμενος και βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Υπήρχαν γραπτά μηνύματα από τα οποία προέκυπτε ότι ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Προμηθέα», εξήγησε.

»Με βάση αυτά τα δεδομένα, αλλά και τα μηνύματα του προέδρου της ΕΟΚ, προχώρησα στην καταγγελία. Αυτή διαβιβάστηκε στον υπουργό Αθλητισμού, καταχωρίστηκε στην πλατφόρμα και στη συνέχεια έφτασε στην Εισαγγελία, η οποία ξεκίνησε την έρευνα.

Υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που με δικαιώνει. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε μηνύσεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ωστόσο ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι τα γραπτά μηνύματα αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο.

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε μήνυμα που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, περιείχε πληροφορία την οποία ο ίδιος λάμβανε από την ΚΕΔ σχετικά με τους διαιτητές που επρόκειτο να επιλεγούν. Διαπιστώνουμε, επομένως, μια σχέση με την ΚΕΔ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου ο αθλητικός εισαγγελέας, κ. Γραμμένος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση, χωρίς τότε να είναι γνωστό πού θα οδηγούσε η έρευνα», πρόσθεσε.

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