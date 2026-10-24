Σκάνδαλο μπάσκετ: «Βόμβα» από τον πρόεδρο της ΚΟΚ για τον αγώνα των 52 βολών – «Άλλαξαν τελευταία στιγμή τους Κύπριους διαιτητές, υπήρχε σκοπιμότητα»

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Νέα, εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις του προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούη Δημητρίου, για τον περιβόητο πλέον σχολικό ημιτελικό στην Πάφο, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για εκτιμήσεις τρίτων, ούτε μόνο για τις καταγγελίες γονέων και ανθρώπων που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας αποκαλύπτει ότι οι Κύπριοι διαιτητές που επρόκειτο να διευθύνουν τον επίμαχο αγώνα αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή από Ελλαδίτες.

Και προχωρά ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας μία λέξη εξαιρετικά βαριά για έναν θεσμικό παράγοντα του μπάσκετ: «σκοπιμότητα».

Πρόκειται για τον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο.

Το Ελληνικό Κολλέγιο προηγήθηκε 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά η Αναγέννηση Πατρών έκανε ανατροπή και επικράτησε με 64-60, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Για τη διαιτησία κατατέθηκε ένσταση, ενώ το σχολείο της Θεσσαλονίκης είχε αφήσει από τότε δημόσιες αιχμές για όσα συνέβησαν.

Δημητρίου: «Την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση»

Η παρέμβαση του Λούη Δημητρίου είναι αποκαλυπτική ακριβώς επειδή αφορά όσα συνέβησαν πριν καν αρχίσει ο αγώνας.

Ο πρόεδρος της ΚΟΚ ξεκαθαρίζει αρχικά ότι η κυπριακή ομοσπονδία δεν είχε οργανωτική εμπλοκή στη διοργάνωση, πέρα από την παροχή διαιτητών και γραμματείας.

Και αμέσως μετά αποκαλύπτει τι συνέβη στον συγκεκριμένο ημιτελικό:

«Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διαιτητεύσουν δύο δικοί μας διαιτητές, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές».

Η δήλωση από μόνη της δημιουργεί ένα αυτονόητο και εξαιρετικά σοβαρό ερώτημα:

Ποιος άλλαξε την απόφαση;

Ποιος αποφάσισε ότι οι Κύπριοι διαιτητές, οι οποίοι σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟΚ ήταν προγραμματισμένο να διευθύνουν τον αγώνα, δεν θα σφύριζαν τελικά;

Ποιος επέλεξε τους Ελλαδίτες που τους αντικατέστησαν και για ποιο λόγο η αλλαγή έγινε την τελευταία στιγμή;

Και, κυρίως, υπάρχει έγγραφη απόφαση για αυτή την αλλαγή, ποιος την υπέγραψε και με ποια αιτιολογία;

Ερωτήματα που αποκτούν εντελώς διαφορετική βαρύτητα από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος αγώνας δεν είναι πλέον απλώς ένα παιχνίδι για το οποίο διαμαρτυρήθηκε η ηττημένη ομάδα, αλλά περιλαμβάνεται στην έρευνα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

«Υπήρχε σκοπιμότητα»

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Λούης Δημητρίου δεν περιορίστηκε στην αποκάλυψη της αλλαγής των διαιτητών.

Αναφερόμενος σε όσα ακολούθησαν μέσα στο γήπεδο και στο βίντεο του αγώνα, δήλωσε:

«Υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα».

Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή του, στο Omega, ήταν ακόμη πιο παραστατικός, λέγοντας ότι ακόμη και κάποιος που δεν γνωρίζει από μπάσκετ μπορεί, βλέποντας το παιχνίδι, να αντιληφθεί ότι υπήρχε σκοπιμότητα.

Η βαρύτητα αυτών των δηλώσεων είναι προφανής.

Δεν μιλά ένας γονέας που είδε το παιδί του να χάνει. Δεν μιλά ένας παράγοντας της ηττημένης ομάδας. Μιλά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας στην οποία διεξήχθη ο αγώνας, ο οποίος γνωρίζει ότι η δική του ομοσπονδία είχε διαθέσει τους διαιτητές που αρχικά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν.

Και ο ίδιος δηλώνει δημοσίως ότι αυτοί αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή.

Η δικογραφία και η αναφορά στον ορισμό των διαιτητών

Υπάρχει, όμως, ακόμη μία διάσταση που καθιστά την υπόθεση πολύ σοβαρότερη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» Κύπρου, το οποίο επικαλείται κατάθεση βασικού μάρτυρα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ορισμός των διαιτητών στο Final Four της Πάφου φέρεται να έγινε έπειτα από παρέμβαση ενός εκ των κατηγορουμένων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο μάρτυρας φέρεται να συνδέει την παρέμβαση με την επιθυμία να επικρατήσει η Αναγέννηση Πατρών, ενώ στη σχετική συνομιλία αποδίδεται η φράση «ο πρόεδρος το θέλει πολύ».

Πρόκειται ασφαλώς για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε κατάθεση και διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και η ενοχή ή μη οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να κριθεί μόνο από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Όμως, όταν δίπλα σε αυτά τα στοιχεία τοποθετείται πλέον η επώνυμη δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας ότι οι προγραμματισμένοι Κύπριοι διαιτητές άλλαξαν την τελευταία στιγμή, το ερώτημα για το ποιος παρενέβη στον ορισμό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Από το 58-45 στο 60-64 και οι 52 βολές

Τα αριθμητικά δεδομένα του αγώνα είναι ούτως ή άλλως εντυπωσιακά.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είχε φτάσει στο 58-45. Από εκεί και πέρα η Αναγέννηση Πατρών έκανε επιμέρους σκορ 19-2 και κέρδισε 64-60.

Συνολικά, η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές.

Από μόνο του, ασφαλώς, ένα ασυνήθιστα μεγάλο πλήθος βολών δεν αποδεικνύει χειραγώγηση ενός αγώνα. Γι’ αυτό και η ουσία της έρευνας βρίσκεται αλλού: στις συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις, στους ορισμούς, στις επικοινωνίες που φέρεται να έχουν προηγηθεί και σε όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Τώρα όμως προστίθεται ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ:

Οι διαιτητές που είχαν αρχικά προγραμματιστεί δεν σφύριξαν τον αγώνα.

Και αυτό δεν αποτελεί φήμη ή καταγγελία της μιας ομάδας. Το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΟΚ.

Ποιος έδωσε την εντολή;

Η ΕΟΚ και κάθε αρμόδιος φορέας οφείλουν πλέον να απαντήσουν συγκεκριμένα και όχι γενικόλογα.

Ποιοι ήταν οι Κύπριοι διαιτητές που είχαν αρχικά προγραμματιστεί; Πότε ενημερώθηκαν ότι δεν θα διευθύνουν τον αγώνα; Ποιος ζήτησε την αντικατάστασή τους; Ποιος επέλεξε τους Ελλαδίτες διαιτητές; Ποια ήταν η επίσημη αιτιολογία; Υπάρχει σχετική αλληλογραφία ή έγγραφο;

Και πάνω απ’ όλα: Γιατί μια τέτοια αλλαγή κρίθηκε αναγκαία την τελευταία στιγμή σε έναν σχολικό αγώνα;

Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό όταν ο συγκεκριμένος ημιτελικός κατέληξε με τις 52 βολές, τις έντονες διαμαρτυρίες, την ένσταση του Ελληνικού Κολλεγίου και, μήνες αργότερα, στη διερεύνησή του από τη Δικαιοσύνη.

Ο Λούης Δημητρίου είπε κάτι ακόμη που ίσως συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος του προβλήματος:

«Αυτές οι εξελίξεις δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν».

Μόνο που πλέον δεν αρκεί η διαπίστωση.

Χρειάζονται ονόματα, αποφάσεις και απαντήσεις.

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