ΥΠΕΞ προς Τουρκία: «Αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας η Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης»

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«Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας», τονίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ και σε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων αναφορικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης.

Όπως υπενθυμίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ στην δική του ανακοίνωση, «με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας».

Χαρακτηρίζει δε ως «τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος».

«Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων», σημειώνει με νόημα το ελληνικό ΥΠΕΞ προσθέτοντας ότι «η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και ότι «δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

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