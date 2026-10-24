Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Συμεών για τη συμφωνία επί της Μονής Σινά -«Ιστορική τομή»

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για να τον συγχαρεί και να του εκφράσει εκ μέρους όλων των Ελλήνων την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

«Ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της»

Η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.

Ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.

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