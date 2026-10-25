search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 16:27

BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη – «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», υποστήριξε στον ανακριτή ο Λιόλιος

25.10.2026 16:27
mavraganis-liolios-8234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του Γιώργου Μαυραγάννη στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού, αμέσως μετά την απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Μαυραγάννης υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, ο Βαγγέλης Λιόλιος εκτίμησε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο την απομάκρυνσή του από την ΕΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες έκανε λόγο για σκευωρία και υποστήριξε πως η δική του πρόθεση ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του μπάσκετ, σε αντίθεση με όσους επιδίωκαν να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς.

Κληθείς να απαντήσει σε όσα κατέθεσε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές ήδη από το 2015, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να αντέτεινε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας έτσι, κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο μεθόδευσης από το 2015.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι Βαγγέλης Μαυραγάνης και Βαγγέλης Λιόλιος θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το κατηγορητήριο


Το κατηγορητήριο για του συλληφθέντες περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις:

  1. Δωροδοκία και προσφορά ωφελημάτων σε διαιτητές, αθλητές και διοικητικούς παράγοντες με σκοπό την αλλοίωση της εξέλιξης και του αποτελέσματος αγώνων μπάσκετ, ώστε αυτοί να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  2. Παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες για τον επηρεασμό των αγώνων, πράξεις που τελούνταν κατ’ εξακολούθηση, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα. Η πολυσέλιδη λίστα των «στημένων» αγώνων.

Διαβάστε επίσης:

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία Λιόλιου στον ανακριτή – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

crath1#
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στις 56 οι συλλήψεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης – Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xwriatiko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια - Η δήλωση του δημάρχου

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:45
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

1 / 3