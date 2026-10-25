BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη – «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», υποστήριξε στον ανακριτή ο Λιόλιος

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Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του Γιώργου Μαυραγάννη στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού, αμέσως μετά την απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Μαυραγάννης υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, ο Βαγγέλης Λιόλιος εκτίμησε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο την απομάκρυνσή του από την ΕΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες έκανε λόγο για σκευωρία και υποστήριξε πως η δική του πρόθεση ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του μπάσκετ, σε αντίθεση με όσους επιδίωκαν να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς.

Κληθείς να απαντήσει σε όσα κατέθεσε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές ήδη από το 2015, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να αντέτεινε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας έτσι, κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο μεθόδευσης από το 2015.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι Βαγγέλης Μαυραγάνης και Βαγγέλης Λιόλιος θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το κατηγορητήριο



Το κατηγορητήριο για του συλληφθέντες περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις:

Δωροδοκία και προσφορά ωφελημάτων σε διαιτητές, αθλητές και διοικητικούς παράγοντες με σκοπό την αλλοίωση της εξέλιξης και του αποτελέσματος αγώνων μπάσκετ, ώστε αυτοί να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες για τον επηρεασμό των αγώνων, πράξεις που τελούνταν κατ’ εξακολούθηση, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα. Η πολυσέλιδη λίστα των «στημένων» αγώνων.

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