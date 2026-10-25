Λιόλιοςgate: Το άγνωστο επεισόδιο με τους «μαυρισμένους» διαιτητές στο Αρκαλοχώρι του Αυγενάκη και η wild card της Elite League

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Ένα επεισόδιο που φέρεται να εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών, στο ημίχρονο του αγώνα Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Ερμής Αργυρούπολης, τον Νοέμβριο του 2024, δείχνει πώς λειτουργούσε η ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr, στο ημίχρονο του αγώνα, σωματώδεις άνδρες, με εντολή του προέδρου της ομάδας του Αρκαλοχωρίου, εισέβαλαν στα αποδυτήρια και στον χώρο όπου βρίσκονταν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης.

Ο αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει τουλάχιστον μισή ώρα και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαιτητές, όταν επέστρεψαν, έφεραν σημάδια επίθεσης στο πρόσωπο.

Η τριάδα των ρέφερι τότε δεν έγραψε τίποτε στο φύλλο αγώνα, ως όφειλε, ενώ δεν υπήρξε ούτε συμπληρωματική αναφορά για το τι έγινε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Για την ιστορία, η ομάδα της Κρήτης κέρδισε την ομάδα της Αργυρούπολης, ενώ ο Ερμής ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Από το Αρκαλοχώρι στη wild card της Elite League

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία δύο χρόνια μετά και εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς η ομάδα του Αρκαλοχωρίου είναι ομάδα της εκλογικής περιφέρειας του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος, όπως έχει γράψει το topontiki.gr, είχε βοηθήσει τον Βαγγέλη Λιόλιο, επιχειρηματία και άλλοτε πρόεδρο του Προμηθέα, εκπαραθυρώνοντας αρχικά τον Γιώργο Βασιλακόπουλο από την ΕΟΚ, με φωτογραφική ρύθμιση για τα ηλικιακά όρια, και στη συνέχεια ενισχύοντας το προφίλ του Λιόλιου ως εκλεκτού της κυβέρνησης, προκειμένου να αναλάβει το τιμόνι της Ομοσπονδίας.

Επίσης, ο Βαγγέλης Λιόλιος εξασφάλισε για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου wild card για την Elite League, ενώ εκτός έμειναν δύο ιστορικά σωματεία, ο Απόλλων Πατρών και ο Σπόρτιγκ.

Η επίμαχη αναμέτρηση, στην οποία φέρεται να σημειώθηκε το επεισόδιο με τους διαιτητές και τους «μπράβους», μεταξύ Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου και Ερμή Αργυρούπολης, διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της National League 1, στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με 84-77, παρότι ο Ερμής είχε πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 45-42.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημερινή ημέρα, καθώς αναμένονται οι απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ακολουθήσουν οι απολογίες της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη, ενώ ο Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ οι υπερασπιστικές τους θέσεις αμφισβητούν την αξιοπιστία των καταγγελιών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και τις συζητήσεις για τη διοικητική επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

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