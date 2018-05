«Φωτιά» στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής έβαλαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα Ιράν - Ισραήλ

Εδώ και πολλά χρόνια, ο πόλεμος μεταξύ των ορκισμένων εχθρών της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ και Ιράν γινόταν μέσω αντιπροσώπων.

Ωστόσο χθες για πρώτη φορά από το 1973, οι δύο χώρες στόχευσαν και έπληξαν απευθείας η μία τα στρατεύματα της άλλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, «λίγο μετά τα μεσάνυχτα ιρανικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, εκτόξευσαν 20 βλήματα, τα περισσότερα ρουκέτες, εναντίον δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στα υψίπεδα του Γκολάν».

Ακολούθως, η Ισραηλινή αεροπορία απογέιωσε 28 αεροσκάφη και βομβάρδισε πλήθος ιρανικών στόχων στη Συρία.

EXCLUSIVE IMAGES: #Syria|n Arab Air Defense shoots down most of #Israel|i hostile missiles over #Damascus city skies. (10 May 2018) pic.twitter.com/y13RnLhPzf