Μεγάλες δόξες για τον Πάνο Μουζουράκη: Δείτε τον να παίζει με τη Σερ στο «Mamma Mia» (Video)

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia» με τίτλο «Mamma Mia! Here We Go Again» στο οποίο συμμετέχει ο Πάνος Μουζουράκης.

Ο τραγουδιστής εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο να μιλά στη Σερ, ενώ δίπλα του βρίσκεται η Αμάντα Σέιφριντ. Ο Έλληνας τραγουδοποιός και ηθοποιός παίζει στο πλευρό της Μέριλ Στριπ, του Πιρς Μπρόσναν, του Κόλιν Φερθ και του Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Δείτε το τρέιλερ: