Πρώτη δοκιμαστική πτήση για τα τουρκικά F-35 (Photos)

Την πρώτη του πτήση, προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση πτητικής ικανότητας πραγματοποίησε σε αμερικανικό έδαφος, αεροσκάφος F-35 το οποίο ανήκει στην παρτίδα που αναμένεται εκτός άλλου απροόπτου να παραδοθεί στην Τουρκία στα τέλη Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο πώλησης αεροσκαφών πέμπτης γενιάς στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, συνάντησε εμπόδια, όταν ο Ερντογάν ανακοίνωσε συμφωνία με το Κρεμλίνο για την αγορά του συστήματος αεράμυνας S-400 κόστους 2,5 δις δολαρίων. Οι ΗΠΑ απείλησαν με ματαίωση της συμφωνίας για τα αεροσκάφη.

Πρόσφατα κατατέθηκε νομοσχέδιο στην αμερικανική βουλή που απαγορεύει την πώληση των αεροσκαφών στην Τουρκία, ωστόσο ακόμα δεν έχει ψηφιστεί.

BREAKING!! The 1st #TurkishAirForce F-35A (18-0001, c/n AT-1) made its 1st flight from NAS JRB Fort Worth (TX) on 10May18. The 18-0001 was succesfully flown by Commander Wilson. Photos: Clinton White / Highbrass Photography. #avgeek #aviation #F35 @F35Intelligence @F35 @thef35 pic.twitter.com/k7pod7H0KP