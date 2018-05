Προσοχή: Τα περιττά κιλά συνδέονται με διάφορα είδη καρκίνου

Το να είναι κανείς αδύνατος σε όλη την ζωή του μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών τύπων καρκίνου, σύμφωνα με έρευνα για τον καρκίνο από διεθνή ομάδα επιστημόνων.

Σύμφωνα με αυτή, τα περιττά κιλά συνδέονται με την πιθανή εκδήλωση καρκίνου του στομάχου, του ήπατος, της χοληδόχου κύστης, του παγκρέατος, των ωοθηκών και του θυρεοειδούς. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης μια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου που είναι γνωστή ως μηνιγγίωμα, καθώς και έναν τύπο καρκίνου του αίματος που ονομάζεται πολλαπλό μυέλωμα.

Η έρευνα βασίζεται στα ευρήματα μιας προηγούμενης μελέτης από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), ο οποίος αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Εκείνη η έρευνα είχε δείξει, ότι όσοι αποφεύγουν να παίρνουν περιττά κιλά μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο για την ανάπτυξη πέντε άλλων τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου, του οισοφάγου, των νεφρών, του μαστού και της μήτρας.

“Αυτή αναθεώρηση κατέληξε στο σαφές και ξεκάθαρο συμπέρασμα, ότι η παχυσαρκία προκαλεί καρκίνο (...) Και ως εκ τούτου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι εφικτή η πρόληψη του καρκίνου μέσω της αποφυγής της παχυσαρκίας”, σημείωσε ο δρ Graham Colditz, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας που έκανε την μελέτη για τον IARC.

Ο δρ Clifford Hudis, διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, αντέδρασε σε αυτά τα ευρήματα με φειδώ, τονίζοντας ότι “η αιτία και το αποτέλεσμα δεν έχουν αποδειχθεί”. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι πρόωρο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι “η παχυσαρκία είναι η αιτία του καρκίνου του οποιουδήποτε ατόμου (...) Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της παχυσαρκίας και του αυξημένου κινδύνου πολλών κοινών καρκινικών κακοηθειών”.

Αλλά, αν η παχυσαρκία παίζει όντως ρόλο στον κίνδυνο καρκίνου, το διακύβευμα είναι τεράστιο.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές του IARC μελέτησαν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2013 και το 2014 και τα οποία έδειχναν ότι περίπου 640 εκατομμύρια ενήλικες και 110 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι είναι πλέον παχύσαρκοι σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ, σχεδόν το 71% των ενηλίκων άνω των 20 ετών είναι υπέρβαροι, ή παχύσαρκοι, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Έλεγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Οι συγγραφείς της μελέτης πρόσθεσαν ότι τα πολλά περιττά κιλά (δηλαδή αν κάποιος είναι υπέρβαρος, ή παχύσαρκος) αποτελούν αιτία θανάτου (από οποιαδήποτε αιτία) για περίπου 4,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.

Καρκίνος και... Δείκτης Μάζας Σώματος

Η τελευταία μελέτη του IARC εξέτασε περισσότερες από 1.000 επιμέρους μελέτες που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή τόσο ανδρών και γυναικών στα αποτελέσματα. Μερικές από τις μελέτες αυτές αξιολόγησαν την έννοια “υπερβολικό βάρος” υπό του πρίσματος του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Αυτός ο υπολογιστικός τύπος, κατηγοριοποιεί ως “παχύσαρκο” ένα άτομο με ΔΜΣ επιπέδου 30 ή περισσότερο, ενώ ως “υπέρβαρο” κάποιον με ΔΜΣ μεταξύ 25 και 29,9.

Άλλες μελέτες αξιολόγησαν την έννοια “υπερβολικό βάρος” λαμβάνοντας υπόψη μόνο μετρήσεις για την περίμετρο μέσης κάθε συμμετέχοντα.

Εκτός από την ανάδειξη των οκτώ ξεχωριστών τύπων καρκίνου που συνδέονται με το υπερβολικό σωματικό βάρους, οι επιστήμονες έφτασαν, σε γενικές γραμμές, στο συμπέρασμα ότι “η απουσία του πλεονάζοντος σωματικού λίπους μειώνει τον κίνδυνο των περισσοτέρων καρκίνων”. Μία πιθανή εξήγηση γι' αυτό είναι ο καλύτερος έλεγχος στην παραγωγή ορμονών και την εκδήλωση φλεγμονής στον οργανισμό, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Περιορισμοί στις μελέτες και στα... συμπεράσματα

Ωστόσο, η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων κατέστησε αδύνατο να καταλήξουν σε επιπλέον αποδείξεις για την σύνδεση μεταξύ του υπερβολικού σωματικού βάρους και μιας σειράς από άλλες μορφές καρκίνου.

Ο χαμηλός αριθμός συμμετεχόντων στις έρευνες επανεξέτασης αυτών των συμπερασμάτων κατέστησαν επιστημονικώς αδύνατο για τον δρ Colditz και τους συνεργάτες του να διαπιστώσουν αν τα υπέρβαρα, ή παχύσαρκα άτομα μπορούν να μειώσει τον κίνδυνο για καρκίνο, χάνοντας κιλά.

Ωστόσο, η επιστημονική ομάδα επισημαίνει την σημασία μιας σειράς από μελέτες σε ζώα, που δείχνουν, ότι η απώλεια βάρους μπορεί να έχει μια “προληπτική δράση” απέναντι στον καρκίνο.

Η... γνωστη συμβουλή: Χάστε τα περιττά κιλά

“Η καλύτερη συμβουλή μας, είναι να αποφευχθεί εξαρχής η αύξηση του σωματικού βάρους”, αναφέρει ο δρ Colditz, που είναι επίσης αναπληρωτής διευθυντής στο τμήμα Πρόληψης και Ελέγχου στο Κέντρο Καρκίνου Siteman της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου του Σαιντ Λούις.

Και, για όσους είναι ήδη υπέρβαροι, είπε: “(...) η απώλεια βάρους θα μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη, καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και τον κίνδυνο καρκίνου, οπότε υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να μπείτε πάλι σε σωματική φόρμα, να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή άσκηση και να αποφύγετε την αύξηση βάρους”.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine. Χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.