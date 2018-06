«Ο Ζάκερμπεργκ είπε ψέματα» - Το Facebook «παρέδωσε» προσωπικά δεδομένα χρηστών σε δεκάδες επιχειρήσεις

Αντιμέτωπο ακόμα και με το φάσμα έρευνας για παραβίαση κανονισμού της ΕΕΤΤ των ΗΠΑ περί προσωπικών δεδομένων μπορεί να βρεθεί το Facebook και ο ιδρυτής του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σύμφωνα με αποκάλυψη των New York Times.

Συγκεκριμένα, και σε πλήρη αντίθεση από τα όσα κατέθεσε ο Ζάκερμπεργκ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, το Facebook έδινε το δικαίωμα σε τουλάχιστον 60 εταιρείες -μεταξύ των οποίων η Apple, η Samsung, η Blackberry- να παρέχουν υπηρεσίες όπως κουμπια «Like» και άλλα χαρακτηριστικά του, χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής εφαρμογής.

Μάλιστα, δημοσιογράφος των ΝΥΤ αποκάλυψε ότι μέσω του Blackberry Hub η εταιρεία αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα φίλων του στο Facebook, ακόμα και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τις πολιτικές τους τάσεις.

Το Facebook απάντησε στις καταγγελίες των ΝΥΤ λέγοντας ότι οι συνεργασίες του με τις άλλες εταιρείες γίνονταν στο πλαίσιο επισήμων ανταλλαγών software το οποίο ελεγχόταν από την ίδια την εταιρεία.

Ωστόσο, πρώην υπάλληλοι του Facebook αποκάλυψαν ότι η όλη κατάσταση θεωρούταν περίεργη ακόμα και μέσα στην εταιρεία, ενώ Δημοκρατικός βουλευτής σημείωσε ότι «φαίνεται ότι ο Ζάκερμπεργκ είπε ψέματα στο Κογκρέσο, όταν δήλωσε ότι οι χρήστες έχουν "πλήρη έλεγχο" στο ποιος βλέπει τα δεδομένα τους στο Facebook. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί και οι υπεύθυνοι να διωχθούν».

Sure looks like Zuckerberg lied to Congress about whether users have “complete control” over who sees our data on Facebook. This needs to be investigated and the people responsible need to be held accountable. https://t.co/rshBsxy32G