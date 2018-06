Λίπος στην κοιλιά: Δείτε τη δίαιτα που το μειώνει

Η σωστή διατροφή σε συνδυασμό με τη συστηματική γυμναστική μπορεί να σας απαλλάξει από το αντιαισθητικό «σωσίβιο» στην κοιλιά

Όλο και περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η κοιλιακή παχυσαρκία, αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για δεκάδες σοβαρές παθήσεις, όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ, οι παθήσεις του ήπατος, ο διαβήτης και το εγκεφαλικό.

Ο David Zinczenko, συγγραφέας της επιτυχημένης σειράς βιβλίων Eat This, Not That! και του βιβλίου Zero Belly Diet, προτείνει ορισμένες διατροφικές συμβουλές για να απαλλαγείτε γρηγορότερα από το αντιαισθητικό «σωσίβιο».

Ροφήματα

Καταναλώστε smoothies, που παρασκευάζονται από κόκκινα φρούτα, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και την αντιφλεγμονώδη ουσία ρεσβερατρόλη. Μάλιστα ‘οσο πιο έντονο το κόκκινο του φρούτου, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στην απενεργοποίηση των «γονιδίων της παχυσαρκίας».

Αβγά

Τα αβγά είναι πλούσια σε ένα θρεπτικό συστατικό που ονομάζεται χολίνη και το οποίο απενεργοποιεί τα κύτταρα που ελέγχουν τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά.

Μόνο ελαιόλαδο

Η μεσογειακή διατροφή, στην οποία «πρωταγωνιστεί» το ελαιόλαδο, έχει αποδεδειγμένα πολλαπλά οφέλη για την υγεία και συμβάλλει στην απώλεια των περιττών κιλών.

Μόνο λευκό κρέας

Το λευκό κρέας όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα διατηρεί το μεταβολικό ρυθμό σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα αποτρέπει τις λιγούρες μέσα στην ημέρα.

Πηγή: healthreport.gr