Κυριακή κοντή γιορτή

Είναι από εκείνους τους «γάμους» που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχουν, αλλά και άλλες τόσες για να αποτύχουν. Το πολιτικό πείραμα του Κινήματος Αλλαγής βασίζεται στην ανάγκη ενίσχυσης του κεντροαριστερού χώρου και οι «μνηστήρες» έφεραν μαζί τους μια «προίκα» που αντιστοιχεί, φυσικά, και στις πολιτικές τους καταβολές. Αυτή ήταν η προϋπόθεση της επιτυχίας. Αντίθετα, οι διαφορετικές φωνές (ή και στρατηγικές) που θα έπρεπε να λειτουργήσουν εις σάρκα μίαν έφεραν την... «κρεβατομουρμούρα». Μια τροπή που ενίοτε αποτελεί και λόγο διαζυγίου.

Η Κυριακή 1η Ιουλίου θα δείξει αν τελικά το Ποτάμι θα αποχωρήσει από το εγχείρημα της Κεντροαριστεράς. Τη συγκεκριμένη ημέρα η Μεγάλη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ) του Ποταμιού θα αποφασίσει για το πού θα «κυλάει» πλέον την «επόμενη ημέρα» το Ποτάμι. Αν δηλαδή θα πέσουν οι τίτλοι τέλους σε μια προδιαγεγραμμένη, εδώ και ημέρες, πορεία.

Σημάδι αποχώρησης πάντως από την κοινή πλεύση του ΚΙΝΑΛΛ εκτιμήθηκε ότι αποτελεί η αποχή του Ποταμιού από την εσωκομματική εκλογική διαδικασία της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεχείς είναι οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις, ενώ χθες ο Σταύρος Θεοδωράκης συναντήθηκε με τους βουλευτές και τα στελέχη του πολιτικού συμβουλίου του Ποταμιού ενόψει της κυριακάτικης συνεδρίασης.

Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην απόφαση που θα πάρει το Ποτάμι, το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί το μεγάλο κεκτημένο για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού, δημοκρατικού και σοσιαλιστικού χώρου της Ελλάδας. Κοινός στόχος των κομμάτων και των κινήσεων που συνθέτουν το Κίνημα Αλλαγής είναι ο αυτόνομος πρωταγωνιστικός μας ρόλος μέσα από την αύξηση της επιρροής μας και την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών» και καταλήγει με νόημα: «Το Κίνημα Αλλαγής είναι ένα ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Θεοδωράκης, σκιαγραφώντας τις εξελίξεις και δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, πριν από λίγες ημέρες είχε τονίσει χαρακτηριστικά πως «το Ποτάμι μπήκε στο Κίνημα Αλλαγής με σκοπό να σπρώξουμε τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, που είναι παλιές και ισχυρότερες από εμάς, σε πιο νεωτεριστικές, μεταρρυθμιστικές θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι πιο συντηρητικό κίνημα από αυτό που θέλαμε».

Με... Μπομπ Μάρλεϊ πάντως απάντησε ο Θεοδωράκης σε όσους διακινούν σενάρια σύμφωνα με τα οποία το Ποτάμι αποτελεί εφεδρεία για τη στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση και αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. “Get up, stand up, don’t give up the fight” - Bob Marley» σημείωσε στο «τιτίβισμά» του στο Twitter ο επικεφαλής του Ποταμιού.

Μύλος με τον Δανέλλη

«Φωτιά στα τόπια» πάντως εντός και εκτός ΚΙΝΑΛΛ βάζουν οι δημόσιες τοποθετήσεις, τα τελευταία 24ωρα, του βουλευτή του Ποταμιού Σπύρου Δανέλλη.

«Επειδή όλα έχουν ένα όριο κι επειδή οι γκεμπελικές - σταλινικές μέθοδοι ηθικής απαξίωσης όποιου η άποψη δεν συμφωνεί με τη δική τους στις μέρες μας ανθούν, διαβεβαιώ τους ανησυχούντες πως παραμένω βουλευτής με το Ποτάμι. Αν άλλαζα κόμμα, θα άφηνα την έδρα μου. Όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται όμως, το Ποτάμι περνά την ωριμότερη πολιτικά περίοδό του, όπως δείχνει η αταλάντευτη στάση του απέναντι στην εθνολαϊκιστική δημαγωγία» σημείωσε, μεταξύ άλλων, στον λογαριασμό του στο Facebook ο Δανέλλης, με αφορμή τη συμμετοχή του ως κεντρικού ομιλητή σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με επίσης ομιλητή τον Δημήτρη Τζανακόπουλο σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στη δημόσια ραδιοφωνία, ο Δανέλλης υποστήριξε πως το Ποτάμι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση εάν οι ΑΝΕΛΛ αποχωρήσουν από αυτή. «Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε εμείς με δυνάμεις όπως οι ΑΝΕΛΛ. Βάζουμε πλάτη αλλά χωρίς τους ΑΝΕΛΛ. Και νομίζω θα έπρεπε να έχει την ίδια στάση και το ΚΙΝΑΛΛ. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να προχωρήσουν σε προοδευτική κατεύθυνση μια σειρά θέματα που δεν μπορούν να προχωρήσουν με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛΛ» υποστήριξε ο βουλευτής του Ποταμιού.

Οι δηλώσεις Δανέλλη έφεραν αντιδράσεις εντός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που διαφωνεί στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «Σταύρο, δεν σου αξίζει να έχεις αυτό το πολιτικό τέλος που σε οδηγούν τα στελέχη σου προκειμένου να εκλεγούν ακόμα μια φορά βουλευτές. Είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από τέσσερα κόμματα και έχουν ως μόνον στόχο να κρατήσουν την καρέκλα».