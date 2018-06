Συναγερμός στο Λονδίνο: Νέα πυρκαγιά σε ουρανοξύστη (Video)

Σε συναγερμό τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα στο Λονδίνο όταν ξέσπασε φωτιά σε ουρανοξύστη στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ήδη στον πύργο που βρίσκεται στο Μάιλ Εντ περισσότεροι από 50 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

There is a Tower Block in Mile End, London on fire. Fire fighters are attending to it. Pray that everyone is getting out safe. pic.twitter.com/ZN1lHI3KTN