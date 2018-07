Νέος τρόμος: Ελεύθερες στις ΗΠΑ οι οδηγίες για «τύπωμα» πλαστικών 3D όπλων (Video)

Πολλές αμερικανικές πολιτείες και υπέρμαχοι του περιορισμού της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ προσπαθούν σήμερα να σταματήσουν την τελευταία στιγμή την κυκλοφορία στην αγορά οδηγιών για την κατασκευή πυροβόλων όπλων με τη χρήση εκτυπωτών 3D.

Έπειτα από χρόνια δικαστικής διαμάχης η αμερικανική κυβέρνηση κατέληξε στα τέλη Ιουνίου σε φιλικό διακανονισμό με έναν Τεξανό υπέρμαχο της οπλοκατοχής, τον Κόντι Ουίλσον, ο οποίος ζητούσε στο όνομα της Δεύτερης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, να επιτραπεί η κατασκευή όπλων στο σπίτι, έξω από τον έλεγχο των αρχών καθώς αυτά δεν θα έχουν σειριακό αριθμό.

Η συμφωνία συνήφθη στις 29 Ιουνίου μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που ελέγχει τις εξαγωγές όπλων, και την εταιρεία Defense Distributed (DD) του Ουίλσον, όμως παρέμεινε μυστική μέχρις ότου οργανώσεις υπέρ του περιορισμού της οπλοκατοχής απαίτησαν τη δημοσιοποίησή της την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ιστότοπος της DD καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να κατεβάσει το πρόγραμμα για την κατασκευή πλαστικών όπλων μέσω εκτυπωτή 3D από την 1η Αυγούστου και μετά.

Starting next week, Americans will be able to download the blueprints for untraceable plastic 3D-printed guns. But some experts say it could present a real danger: https://t.co/hr2GIHfrnN pic.twitter.com/w2Dv2fFRCB