Βενεζουέλα: Ανάληψη ευθύνης για την απόπειρα δολοφονίας κατά Μαδούρο (Photo/Video)

Μια μυστηριώδης οργάνωση ανταρτών που φέρεται να αποτελείται από πολίτες και στρατιωτικούς ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter η οργάνωση «Εθνικό Κίνημα των Στρατιωτών με Πουκάμισα» έγραψε ότι πέταξε «δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα οποία είχε τοποθετηθεί εκρηκτικό C-4 (…) Οι ελεύθεροι σκοπευτές της Εθνοφρουράς κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προτού φτάσουν στον στόχο τους».

Η οργάνωση αυτή φέρεται να δημιουργήθηκε το 2014 και να συνδέεται με τον πρώην αστυνομικό Όσκαρ Πέρες ο οποίος ηγήθηκε μιας επίθεσης με ελικόπτερο εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Καράκας τον Ιούνιο του 2017. Ο Πέρες σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο.

Στόχος της οργάνωσης, σύμφωνα με την ίδια, είναι να ενώσει όλους όσοι αντιτίθενται στην πολιτική του Μαδούρο.

«Είναι αντίθετο στη στρατιωτική τιμή να διατηρούνται στην εξουσία αυτοί που έχουν ξεχάσει το Σύνταγμα και χρησιμοποιούν το δημόσιο λειτούργημα για να πλουτίσουν», καταγγέλλει στο κείμενό της η οργάνωση.

«Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ο πληθυσμός να πεινά, οι άρρωστοι να μην έχουν φάρμακα, το νόμισμά μας να μην έχει καμία αξία, ο εκπαιδευτικό σύστημα να μην διδάσκει πλέον τίποτε και απλώς να προσηλυτίζει στον κομμουνισμό», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Μαδούρο εντάσσεται στην «Επιχείρηση Φοίνιξ», όπως δήλωσε στο κανάλι της στο YouTube η Πατρίσια Πολέο, μια δημοσιογράφος που πρόσκειται στην αντιπολίτευση και ζει στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ πηγή από την προεδρία της Κολομβίας απέρριψε σήμερα ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες του Μαδούρο ότι ο Κολομβιανός πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

«Είναι αβάσιμη. Ο πρόεδρος είναι επικεντρωμένος στη βάπτιση της εγγονής του Σελέστ και όχι στην ανατροπή ξένων κυβερνήσεων», δήλωσε η πηγή αυτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ο Μαδούρο κατηγόρησε τον Σάντος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται την Τρίτη, ότι κρύβεται πίσω από την επίθεση που σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα στη διάρκεια εκδήλωσης στο Καράκας για τα 81 χρόνια από την ίδρυση της Εθνοφρουράς.

Σύμφωνα με τη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο, ο οποίος εκφωνούσε ομιλία εκείνη την ώρα, είναι σώος, όμως από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν επτά μέλη της Εθνοφρουράς.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το όνομα του Χουάν Μανουέλ Σάντος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Μαδούρο στη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Σε συνέντευξή του στο AFP την προηγούμενη Δευτέρα ο Σάντος είχε δηλώσει ότι εκτιμά πως είναι «κοντά» η πτώση «του καθεστώτος» Μαδούρο εξαιτίας της τεράστιου πληθωρισμού στη Βενεζουέλα, ο οποίος εκτιμάται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο 1.000.000% για φέτος.

Σύμφωνα με τον Κολομβιανό πρόεδρο, το καλύτερο για τη Βενεζουέλα και τη χώρα του, με την οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 2.200 χιλιομέτρων, θα ήταν μια «ειρηνική» πτώση του Μαδούρο το συντομότερο δυνατό.

#Venezuela: Nicolas Maduro survives '#assassination attempt' *via @PressTV



7 National Guard soldiers were injured after explosions interrupted Venezuelan President #NicolasMaduro mid-speech during a military event in Caracas, Saturday. pic.twitter.com/waWA5tSzL6