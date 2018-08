Μαίρη Συνατσάκη - Γωγω Δελογιάννη: Μαγειρεύουν καθημερινά για τους πυρόπληκτους

Σήμερα φτάνουμε τις 2000 μερίδες φρέσκου φαγητού στο spot του Νέου Βουτζά. 2000 μερίδες ζεστού φρέσκου φαγητού, που συνοδεύτηκαν συνήθως από μια μεγάλη ευχή κι ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους ανθρώπους εκεί. Αλλά το πιο μεγάλο ευχαριστώ το χρωστάω εγώ σε όλους εκείνους που έρχονται κάθε μέρα από κάθε άκρη της Αθήνας και μου υπενθυμίζουν ότι δε δικαιούμαι να χάνω την πίστη μου στον Ανθρωπο. Υποκλίνομαι σε όλους σας [ : @nikzik] ___________________ #togetherwestand

