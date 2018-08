Ο Τραμπ «σκοτώνει» τον Ερντογάν - Διπλασίασε τους δασμούς για χάλυβα και αλουμίνιο

Πριν καν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ολοκληρώσει την ομιλία του σχετικά με την οικονομία της χώρας, ο Αμερικάνος ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» και τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι σύντομα ορατά στην ασθμαίνουσα τουρκική οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ, απαντώντας στην αισιόδοξη άποψη του Ερντογάν ότι η Τουρκία «δεν θα χάσει» τον οικονομικό πόλεμο, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για διπλασιασμό των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Μέσω του πολυαγαπημένου του Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «μόλις εξουσιοδότησα τον διπλασιασμό των δασμών για χάλυβα και αλουμίνιο όσον αφορά στην Τουρκία, καθώς το νόμισμά τους, η τουρκική λίρα, κατρακυλά γρήγορα έναντι του πολύ ισχυρού δολαρίου μας».

Μάλιστα, για να μη μείνει καμία αμφιβολία περί των συνθηκών, ο Τραμπ σημείωσε ότι «οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές σε αυτή τη φάση».

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!