Πουλάει το σπίτι της η Μέριλ Στριπ - Δείτε το εσωτερικό του χλιδάτου ρετιρέ (Photos)

«Μανχάταν, τέρμα» για τη Μέριλ Στριπ. Την περασμένη Πέμπτη, μπήκε αγγελία για το ρετιρέ στο Μανχάταν της ηθοποιού, που κατέχει το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για Όσκαρ (Από το 1979, είκοσι ένα, παρακαλώ. Κέρδισε τρεις φορές).

Η τιμή που ζητά είναι 24,6 εκατομμύρια δολάρια. Το με εμβαδόν σχεδόν 372 τετραγωνικά διαμέρισμα αγοράστηκε αντί 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν, από το 2006, το σπίτι της ιδίας και του άντρα της, του 71 χρόνων γλύπτη Ντον Γκάμερ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Στριπ ξόδεψε 3,6 εκατομμύρια για μια μοντέρνα κατοικία των μέσων του προηγούμενου αιώνα στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια: τρία υπνοδωμάτια - το διαμέρισμα στο Μανχάταν είχε τέσσερα - τρία λουτρά, ψηλοτάβανο, υάλινους τοίχους, με διατηρημένες πολλές από τις πρωτότυπες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του.

Προσφάτως, η 69χρονη σταρ πρωταγωνίστησε στο «Mamma Mia! Here We Go Again», δίπλα στη Σερ.