Κάτι πολύχρωμο συμβαίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Photos)

Από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης γέμισε με μοναδικά 3D εκτυπωμένα έπιπλα.

Μια παρέμβαση αφιερωμένη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους πολίτες της, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος της Coca-Cola, Zero Waste Cities, και φιλοδοξεί να την καταστήσει την πρώτη πόλη στην Ελλάδα με προοπτική Zero Waste, δηλαδή μια πόλη χωρίς απορρίμματα. Μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματος που θα υλοποιηθούν φέτος, είναι η δράση «Print Your City».

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης.

Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης γέμισε με πολύχρωμα «έπιπλα» από ανακυκλωμένο πλαστικό και οι κάτοικοι πήραν ήδη μια ιδέα για το πώς μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη. Γιατί κάθε πολίτης θα μπορεί μέσω του προγράμματος Print Your City να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου της πόλης του και να την κάνει ακόμα πιο όμορφη. Η αρχή έγινε…

Κατεβάστε το video και δείτε περισσότερα εδώ: https://we.tl/t-cJ1yuIx7JF