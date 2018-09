Όλα τα δρώμενα Οκτωβρίου στο Βρυσάκι

Δείτε αναλυτικά τα δρώμενα Οκτωβρίου στο Βρυσάκι:

ΘΕΑΤΡΟ | ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ

Ημερομηνίες παραστάσεων: Τρίτες 2, 9, 16, 23, 30 Οκτώβρη 2018, 9:30 μμ

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν και sold out παραστάσεις, οι «Πριγκίπισσες» επιστρέφουν για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης.

Οι Πριγκίπισσες είναι μια αλληγορική παράσταση για το trafficking που μπερδεύει τα όρια του πραγματικού και πραγματεύεται τα όρια της σκληρής βιωματικότητας των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, σε ένα παιχνίδι με την αφηγηματικότητα του θεάτρου.

Τρεις γυναίκες αφηγήτριες παρουσιάζουν την ιστορία κάποιων κοριτσιών που πέφτουν θύματα trafficking. Κοριτσιών που καθώς προέρχονται από όλο τον κόσμο, συμβολοποιούνται, παίρνοντας τα ονόματα τους από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Κάθε μία ξεχωριστά πρέπει να περάσει μια δοκιμασία για να αναδειχθεί σε Πριγκίπισσα, πληρώνοντας όμως ένα σημαντικό τίμημα. Ποια θα είναι η κατάληξη των κοριτσιών;

Το έργο έχει παρουσιαστεί σε μορφή εκπαιδευτικού δράματος («(Πριγκίπισσες) Ένα παραμύθι για το trafficking») σε συνεργασία το Δήμο Αθηναίων, το ΚΜΟΠ, την ΕΑΤΑ και τον ΟΠΑΝΔΑ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «You.Change.Com – Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities».

Οι ιστορίες βασίζονται σε πραγματικές μαρτυρίες.

Με την υποστήριξη του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και της Α21 Greece.

Παίζουν

Βουκουβαλίδου Κύνθια

Νουόκε Γκρέις

Αφήγηση παραμυθιού

Αμπντέλ Χαμίντ Σάρα

Σκηνοθεσία: Νταλιάνη Βαρβάρα

Συγγραφέας: Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Σκηνικά-κοστούμια- αφίσα: Καπούλα Μιμίκα

Επεξεργασία κειμένου & συλλογή ντοκουμέντων: Νταλιάνη Βαρβάρα, Βουκουβαλίδου Κύνθια, Ιωάννου Γεράσιμος, Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντερέμι Αντεκούμπι

Φωτογραφίες: Γιαννούλη Νικολέττα

Επιστημονική επιμέλεια: Διαμαντή Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος της Α21, ΜΚΟ για την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων στον 21ο αιώνα.

ΦΩΤΟ-FIESTA

Να ζεις τις στιγμές λένε, αλλά και να τις συλλέγεις προσθέτω. Αυτές που σου δίνουν ρυθμό, ένταση, συγκίνηση, χαρά. Έτσι κι εγώ μάζεψα όλες τις στιγμές μου για να φτιάξω την πρώτη προσωπική μου έκθεση με τίτλο φωτο-fiesta. Μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις δυο μου μεγάλες αδυναμίες, την φωτογραφία και τη μουσική.

Σας προσκαλώ λοιπόν στις 6 Οκτωβρίου 2018 στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης όπου θα παρουσιάζονται φωτογραφίες καλλιτεχνών από συναυλίες που παρακολούθησα τα τελευταία χρόνια.

Σας περιμένω να απολαύσουμε παρέα τις νότες που αποτύπωσε ο δικός μου φακός.

Να θυμάστε… «Είναι τα όνειρα γι αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια γι΄ αυτούς που ξέρουν να τ’ ακούν…»

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, 20.00-23.00

«ΠΑΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙ»

Παρόλο που πολλοί συμφωνούν στο ότι τα παιδιά οφείλουν να έχουν τις πληροφορίες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να δημιουργήσουν σχήματα σχετικά με τα σύνορα της ζωής και του θανάτου και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, στην πράξη τα πράγματα αποδεικνύονται δυσκολότερα: η απώλεια αντιμετωπίζεται ως κάτι μακρινό, ξένο από τον καθένα μας, τρομακτικό και ως θέμα συζήτησης προς αποφυγή, πολύ περισσότερο όταν στη συζήτηση εμπλέκονται μικρά παιδιά που δεν θέλουμε να πληγώσουμε.

Το «Πάμε ένα ταξιδάκι» είναι ένα τετράδιο δραστηριοτήτων για παιδιά 4+ ετών, σχεδιασμένο με τρόπο που να βοηθάει τους επαγγελματίες υγείας, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς να συνδέονται με τα παιδιά μέσω δραστηριοτήτων, να αξιολογούν την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται κάθε φορά και να τα ενθαρρύνουν να εκφράζονται σε σχέση με τα συναισθήματα που βιώνουν. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαχείριση πένθους.

Το εργαστήρι έχει την μορφή συνεδρίας, με τους συμμετέχοντες να εμπλέκονται δημιουργικά στην εξερεύνηση του εκπαιδευτικού υλικού, να φτιάχνουν το δικό τους πλάνο θεραπευτικής προσέγγισης και να απαντούν σε διομαδικές ασκήσεις. Στόχος της παρουσίασης είναι η κατανόηση των εννοιών που τα παιδιά θα δυσκολεύονταν να εκφράσουν με λέξεις, η κατάθεση ιδεών/προτάσεων και ο ανοιχτός διάλογος για την απώλεια στην παιδική ηλικία.

Παρουσίαση: Λιμνιωτάκη Δέσποινα, Ψυχολόγος MSc (www.healingtreecommunity.com)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Εισαγωγή στην εμψύχωση ομάδων

κάθε Τετάρτη 19.00- 21.00

Έναρξη: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Ένα εργαστήριο ανακάλυψης της μαγείας του παιχνιδιού, της θεατρικής δράσης και των παραστατικών τεχνών.

Ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας για ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν το θέατρο παίζοντας και εξερευνώντας τις πρακτικές εφαρμογές του σε παιδιά και ειδικές ομάδες.

Ενήλικες ξαναθυμούνται να παίζουν δημιουργικά και ανακαλύπτουν τον λειτουργικό ρόλο του θεάτρου την αξία της παιγνιώδους διάθεσης και της παιδαγωγικής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση.

Αυτοσχεδιασμός, αφήγηση και δραματοποίηση παραμυθιού ασκήσεις εμψύχωσης ομάδων και εισαγωγή στη μουσικοκινητική αγωγή είναι κάποια από τα εργαλεία που θα γνωρίσουν οι συμμετέχοντες του Εργαστηρίου Θεατρικού Παιχνιδιού. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετέχουν στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν με ποιόν τρόπο θα μπορέσουν να εντάξουν δημιουργικά το θέατρο στην διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του Θεατρικού παιχνιδιού.

Εισαγωγή στον αυτοσχεδιασμό.

Παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις συγκέντρωσης και χαλάρωσης.

Εισαγωγή στην αφήγηση και την δραματοποίηση παραμυθιού.

Θεωρητική προσέγγιση της ιστορίας του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (ΤheatreinEducation).

Διερεύνηση του ρόλου του εμψυχωτή και πρακτική εφαρμογή εμψύχωσης ομάδας από τους συμμετέχοντες.

Δημιουργία δρώμενων για παιδιά και ειδικές ομάδες

Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε παιδιά και παρουσίαση δρώμενων από τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου.(προαιρετικό)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Αλίνα Σαπρανίδου Θεατρολόγος-σκηνοθέτης, M.A “Παραστατικές Τέχνες και Θέατρο στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση”

Πληροφορίες – Εγγραφές

Facebook: Alina Sapranidou

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977712764

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Τα σεμινάρια ρητορικής απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να μεγαλώσουν, να καλλύνουν και να παράξουν λόγο άρτια δομημένο ώστε να είναι σε θέση να τον εκτεθούν είτε γραπτά είτε προφορικά μπροστά σε ένα ακροατήριο.

Στις πρώτες συναντήσεις οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της ρητορικής και μέσα από ασκήσεις καταιγισμού ιδεών και γνωριμίας θα μάθουν να αυτοπαρουσιάζονται.

Σε επόμενο στάδιο θα γνωρίσουν τα ρητορικά αγωνίσματα μαθαίνοντας πως να συνθέτουν μια πειστική ομιλία, πως να κάνουν εκφραστική ανάγνωση για να μπορούν στη συνέχεια να σταθούν σε έναν αγώνα επιχειρηματολογίας ή αλλιώς debate.

Ανάμεσα στις δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι η ικανότητα να κάνουν κτήμα τους τη δομή και τη συνοχή του λόγου τους αυτοσχεδιάζοντας πάνω στη σκηνή, γράφοντας και απομνημονεύοντας λόγους. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να παρουσιάσουν τις θέσεις τους μπροστά σε οποιοδήποτε ακροατήριο.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αφού αποφοίτησε από το τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών επέστρεψε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Κ.Π.Α. Ρητορική: θεωρία και πράξη.

Παράλληλα με τις σπουδές του έχει ασχοληθεί και συνεχίζει να ασχολείται με το θέατρο σε διάφορες θεατρικές ομάδες και το τραγούδι ως μέλος συγκροτήματος. Μιλάει 3 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά με τις δυο πρώτες να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επάρκειας. Τον χαρακτηρίζει η πολύ καλή του ενέργεια και η θετική του αύρα. Έχει εμπειρία ως εμψυχωτής σε ρητορικούς ομίλους ενηλίκων αλλά και παιδιών και έχει παρακολουθήσει ανάλογα σεμινάρια.

Ταχύρρυθμος κύκλος διάρκειας 4 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 26 Οκτωβρίου 2018

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

«Στον κόσμο των κόμιξ» | Α’ κύκλος |

Μετά τον επιτυχημένο κύκλο σεμιναρίων του περασμένου χρόνου που γέννησε την παράσταση «Μία ιστορία θα αλλάξω και μια νέα θα φτιάξω», ανοίγει αυτή την θεατρική περίοδο το νέο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο «Στον κόσμο των κόμιξ» με τους Μαρία Μαλλούχου (θεατρολόγος-ηθοποιός) και τον Αντρέα Ελματζόγλου (Δραματοθεραπευτή) στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης.

Μέσα από αυτοσχεδιασμούς, ασκήσεις σωματικές, αλλά και με ασκήσεις λόγου το σεμινάριο επιδιώκει να αξιοποιήσει και να αναδείξει τους τρόπους έκφρασης των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας ως υλικό τα κομικς. Πώς οι ιστορίες των κομικς που είναι τόσο γνωστές και αγαπητές σε όλες τις ηλικίες μπορούν να ενεργοποιήσουν την φαντασία των συμμετεχόντων ώστε να τις παραλλάξουν, να φτιάξουν καινούργιες ή να τις διαφοροποιήσουν; Με τι τρόπο οι ήρωες των κομικς μπορούν να δώσουν ερεθίσματα για να πλάσουν οι συμμετέχοντες νέα πρόσωπα ή να διατηρήσουν τα ίδια φωτίζοντας εκείνοι τα στοιχεία που θα θέλουν να επιλέξουν; Αυτή η εξελικτική διαδικασία με τα κομικς πώς μπορεί τελικά να γίνει παράσταση;

Η Μαρία Μαλλούχου (Θεατρολόγος –Ηθοποιός) και ο Ανδρέας Ελματζίογλου (Δραματοθεραπευτής) σας προκαλούν για μια ξεχωριστή εμπειρία. Σας προσκαλούν κάθε Κυριακή από τις αρχές Νοεμβρίου για ένα δύωρο σεμινάριο επαφής με ήρωες και ιστορίες της ‘Ενάτης Τέχνης’.ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους παρασύρονται από την μαγεία των κόμικς αλλά και της θεατρικής τέχνης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Μαρία Μαλούχου:

Tην περίοδο (1997-1999) φοίτησε στο αγγλικό πανεπιστήμιο Roehampton Institute London, University of Surrey όπου και πήρε το πτυχίο Bachelor στην αγγλική λογοτεχνία και το θέατρο. (English Literature & Drama).Ύστερα (1999-2000) φοίτησε ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο Royal Holloway, University of London όπου και πήρε το Master στις θεατρικές σπουδές. (Drama & Theatre Studies).Αργότερα (2000-2003) αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 2017 Διέλευσις Άμλετ vs Τέλμα σε σκην. Χ.Κορνηλίου Η Παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ.Ατάιντε σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Αθήνα, 2008 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης Εξομολογήσεις Γυναικών του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία του Γ.Καραχισαρίδη, 2008 Περιοδεία Ελλάδα και Αμερική Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Λ. Λοιζίδη. (βοηθός σκηνοθέτη, Πενθέας, Χορός), 2007 Κ.Θ.Β.Ε Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Π.Μιχαηλίδη Κ.Θ. Β. Ε στην Θες/νίκη, 2015 Θέατρο Badminton Ηλέκτρα του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Σ.Ευαγγελάτου, 2013-14 Κ.Θ.Β.Ε Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι του Μ.Μπρεχτ σε σκηνοθεσια του Ν.Χαραλάμπους κ.α. Ασχολείται επίσης με την διδασκαλία θεατρικού παιχνιδιού και με την συγγραφή (ενδεικτικά Α Βραβείο Σεναρίου από την Ενωση σεναριογράφων Ελλάδος για το σενάριο μεγάλου μήκους ταινίας κ.α ).

Ανδρέας Ελματζόγλου:

Το πρώτο του πτυχίο είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων από το τμήμα ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δραματοθεραπείας στην σχολή «Αιών» του Στέλιου Κρασανάκη. Σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι έχει ολοκληρώσει μαθήματα «θεατρικού παιχνιδιού» και «Μουσικοκινητικής» στο εργαστήριο Παιχνιδιού. Στον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού έχει εργαστεί είτε έμμισθα είτε εθελοντικά σε κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και ΜΚΟ ως εισηγητής θεατρικού παιχνιδιού. Τέλος είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Νέας Φιλαδέλφειας.

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε 2 κύκλους, διάρκειας τριών μηνών ο καθένας και γίνεται κάθε Κυριακή, 15.00-17.00

Α’ Κύκλος: 4 Νοεμβρίου 2018-3 Φεβρουαρίου 2019

Β’ Κύκλος: 10 Φεβρουαρίου 2019-12 Μαΐου 2019

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου πραγματοποιείται θεατρική παράσταση.

Εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συνεχίζονται στο Βρυσάκι τον Οκτώβριο:

AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

Διάρκεια Α’ κύκλου: 24 Σεπτεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε εδώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων που φιλοξενεί η «Αλληλεγγύη».

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης «Αλληλεγγύη» επιστρέφει στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης που συνεχίζει να αποτελεί ζωντανή κοινότητα και κυψέλη γνώσης.

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Τα μαθήματα αποκτούν εργαστηριακή μορφή με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Στο τέλος της περιόδου του προγράμματος, μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος επιχειρούν να παρουσίασουν στην κοινότητα ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από κοινού καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η περίοδος εγγραφών για τα μαθήματα του Α’ κύκλου είναι από 10 έως 14 Σεπτεμβίου 2018, 12.00-17.00, όπου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων. (Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγγραφών.)

ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ

Το Φάλουν Ντάφα, γνωστό επίσης και ως Φάλουν Γκόνγκ, είναι μια αρχαία εξάσκηση νου και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας. Στα αρχαία χρόνια διδάσκονταν από δάσκαλο σε μαθητή και το 1992 αναβιώθηκε στην Κίνα. Έκτοτε εξασκείται από πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 80 χώρες. Η εξάσκηση διδάσκεται εθελοντικά όπως και στα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό περίπου το 2000. ενώ στην Κίνα διώκεται από το Ιούλιο του 1999 κατόπιν εντολής του τότε ηγέτη του Κόμματος Τζιανγκ Ζεμίνγκ.

Έναρξη: Δευτέρα 24 Σεπτέμβριου 2018, στις 11.30

Kάθε Δευτέρα, 11.30-13.00.

Είσοδος Ελεύθερη