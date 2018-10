Ράιαν Γκόσλινγκ και Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο σόου της Έλεν ΝτεΤζένερις (Video | Photo)

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απόλαυσαν μία μίνι επανασύνδεση του Mickey Mouse Club - της μουσικοχορευτικής εκπομπής που φιλοξενούσε παιδιά-ταλέντα - στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «First Man» θυμήθηκε τις μέρες του που εμφανιζόταν στο τηλεοπτικό σόου «The Mickey Mouse Club» μαζί με τις «ασυνήθιστα ταλαντούχες» Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Κριστίνα Αγκιλέρα, όπως σημείωσε.

Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα παρασκήνια του «The Ellen DeGeneres Show».

«Κανείς από εμάς δεν μπορούσε να θυμηθεί [την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε], κάτι που νομίζω δείχνει ότι έχει περάσει αρκετός καιρός» δήλωσε ο Γκόσλινγκ αναφερόμενος στο reunion.

«Θυμάμαι όταν πήγαμε πρώτη φορά στο [The All New Mickey Mouse Club], τα παιδιά ερμήνευαν το ένα μετά το άλλο» είπε ο Γκόσλινγκ και πρόσθεσε ότι ήταν η Κριστίνα Αγκιλέρα και στη συνέχεια η Μπρίτνεϊ και ότι σκέφτηκε: «εντάξει, είναι ασυνήθιστα ταλαντούχες». «Είχα συνηθίσει να δουλεύω με ταλαντούχους ανθρώπους, αλλά αυτό ήταν ένα άλλο επίπεδο».

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε ποιο ήταν το δικό του ταλέντο απάντησε: «Είμαι Καναδός».

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, η Κέρι Ράσελ και ο Τζέι Σ. Τσέιζιζ ήταν μεταξύ των διάσημων Mouseketeers που αναδείχθηκαν ως παιδιά - θαύματα από το «Mickey Mouse Club» τη δεκαετία του 1990.

