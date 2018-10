Τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV: Φινάλε για House of Cards, νέος κύκλος The Last Kingdom & πρεμιέρα My Brilliant Friend

Το πολυαναμενόμενο φινάλε του House of Cards, η νέα, βασισμένη στο ομώνυμο best seller ιταλική σειρά My Brilliant Friend, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, οι νέοι κύκλοι των δημοφιλών The Last Kingdom και Wynonna Earp, είναι κάποιες από τις πρεμιέρες σειρών του Νοεμβρίου στην COSMOTE TV. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, τα επεισόδια των σειρών θα είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Την Κυριακή 4/11 στις 21.00, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του 6ου και τελευταίου κύκλου του βραβευμένου με 2 Χρυσές Σφαίρες και 7 Emmy House of Cards. Στο σενάριο του φινάλε επιστρέφει ο υποψήφιος για OSCAR® Μπο Γουίλμον, ενώ στο καστ, δίπλα στην Ρόμπιν Ράιτ, εμφανίζονται νέα ονόματα, όπως η Νταϊάν Λέιν και ο Γκρεγκ Κινίαρ.

Από τις πρεμιέρες του Νοεμβρίου ξεχωρίζει, επίσης, η μεταφορά της best selling «τετραλογίας της Νάπολης» της Ιταλίδας συγγραφέα Έλενα Φερράντε, My Brilliant Friend. Η σειρά αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών, της Έλενα και της Ραφαέλα, με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νάπολης, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία τη δεκαετία του ’50. Το σενάριο της Ιταλόφωνης σειράς υπογράφουν οι Francesco Piccolo (The Human Capital), Laura Paolucci και Saverio Costanzo ("In Treatment"). Η σειρά, που αποτελεί συμπαραγωγή του HBO και της Ιταλικής RAI, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 22/11, στις 22.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Η δημοφιλής σειρά εποχής The Last Kingdom με τον Αλεξάντερ Ντρέιμον, η οποία είναι βασισμένη στη σειρά βιβλίων του Bernard Cornwell «Τhe Saxon Stories», επιστρέφει με την 3η σεζόν την Παρασκευή 23/11, στις 23.00. Η σειρά ακολουθεί τη ζωή και τις περιπέτειες του Ούτρεντ του Μπέμπανμπουργκ, ενός Σάξονα από οικογένεια ευγενών, ο οποίος αρπάχτηκε και ανατράφηκε από έναν Δανό Βίκινγκ. Με 3ο κύκλο επιστρέφει και η σειρά Wynonna Earp, η οποία αποτελεί μεταφορά, στη μικρή οθόνη, του ομώνυμου κόμικ της IDW Publishing (Κυριακή 4/11, 22.00). Η σειρά ακολουθεί τη δυναμική Wynonna (Melanie Scrofano), η οποία χρησιμοποιώντας τις υπερφυσικές της δυνάμεις προσπαθεί να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης διάφορες παραφυσικές οντότητες.

Τον Νοέμβριο, επίσης έρχεται η δραματική πολιτική σειρά Designated Survivor (Σάββατο 24/11, 23.00), με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα για το εμβληματικό 24, Κίφερ Σάδερλαντ. Στο Designated Survivor, ερμηνεύει έναν πολιτικό, ο οποίος αναλαμβάνει ξαφνικά Πρόεδρος των ΉΠΑ, όταν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τη διαδοχή σκοτώνονται σε μία μυστηριώδη έκρηξη.

