Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2018: Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης

Πιάνο & Τζαζ

Ρεσιτάλ

6, 7, 13, 20, 21 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Αφιέρωμα στον Τζωρτζ Γκέρσουιν

24, 25 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Συναυλίες ανερχόμενων σολίστ και νέων καλλιτεχνών

6, 7, 13, 20, 21 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 18.00

Masterclass πιάνου

10, 11, 12 Νοεμβρίου 2018

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

Για δεύτερη χρονιά, το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, επανέρχεται με ένα θέμα που καθόρισε την πορεία του πιάνου στον 20ό αιώνα: Πιάνο & Τζαζ. Από τις 6 έως και τις 25 Νοεμβρίου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πλημμυρίσει και φέτος από τους ήχους του «βασιλιά των οργάνων» και θα παρακολουθήσει την περιπετειώδη σχέση του πιάνου με την τζαζ.

Πέντε ρεσιτάλ διακεκριμένων σολίστ με διεθνή σταδιοδρομία και δύο μεγάλες συναυλίες αφιερωμένες στον κορυφαίο συνθέτη Τζωρτζ Γκέρσουιν συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα.

Οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνουν ένα πρωτότυπο τριήμερο masterclass με μέλη του συνόλου Piandaemonium, απογευματινές συναυλίες ανερχόμενων σολίστ, καθώς και συναυλίες νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί κατόπιν ακρόασης.

Καθώς η θριαμβευτική επέλαση της τζαζ οδήγησε στην οικειοποίηση του πιάνου ως ενός από τα κύρια όργανά της, μια αντίστροφη επιρροή έγινε εμφανής στους συνθέτες της λόγιας μουσικής. Εντυπωσιασμένοι από τον δυναμισμό του νέου λαϊκού μουσικού ιδιώματος, συνθέτες της λόγιας μουσικής ενσωμάτωσαν γρήγορα τις αρμονικές και ρυθμολογικές προτάσεις της τζαζ σε συνθέσεις τους, δίνοντας έτσι ένα αναζωογονητικό φιλί στην κλασική μουσική.

Το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2018 θα επικεντρωθεί τόσο στο ρεπερτόριο λόγιων συνθετών που επηρεάστηκαν από την τζαζ όσο και σε πιανίστες της τζαζ που θα προσεγγίσουν με τον δικό τους τρόπο το κλασικό ρεπερτόριο του πιάνου. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση είναι είτε αναγνωρισμένοι τζαζ πιανίστες είτε «κλασικοί» πιανίστες με τζαζ καταβολές και ενδιαφέροντα.

Οι δύο κεντρικές συναυλίες του Φεστιβάλ Πιάνου είναι αφιερωμένες στο έργο ενός από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς συνθέτες του 20ού αιώνα, του Τζωρτζ Γκέρσουιν. Με αφετηρία δημοφιλείς συνθέσεις του Γκέρσουιν όπως η Γαλάζια ραψωδία και το Κοντσέρτο σε φα επιχειρείται μια ώσμωση του κλασικού ρεπερτορίου με την κουλτούρα της τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό.

– ΡΕΣΙΤΑΛ

Πέντε μοναδικά ρεσιτάλ πιάνου διακεκριμένων σολίστ με διεθνή σταδιοδρομία θα πραγματοποιηθούν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, στις 6, 7, 13, 20 και 21 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου 2018.

Σολίστ: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (6.11), Γιώργος Κοντραφούρης (7.11), Νικόλας Αναδολής (13.11), Αχιλλέας Γουάστωρ (20.11), Λόλα Τότσιου (21.11)

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου – 6 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Έργα των: Μπαχ, An Wasserflüssen Babylon, χορικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο (διασκευή Α. Παπαστεφάνου), Μότσαρτ, Σονάτα για πιάνο αρ. 16 (διασκευή Α. Παπαστεφάνου), Γκούλντα, Πέντε κομμάτια από το Play Piano Play (αρ. 1-5), Παπαστεφάνου, Τρία κομμάτια από τα 12 ορυκτά για σόλο πιάνο, Κραμπ, Midsummer Night Music για ενισχυμένο πιάνο (βασισμένο σε ένα θέμα του Τ. Μονκ).

Γιώργος Κοντραφούρης – 7 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Έργα των: Μίνγκους, Orange was the color of her dress, then blue silk, Κοντραφούρη, Two seasons, One moment, Desire of the hands, Anna in waiting, Undercover, Το καράβι του δάσους.

Νικόλας Αναδολής – 13 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Αυτοσχεδιαστικές μινιατούρες πάνω σε γνωστά κλασικά θέματα από την μπαρόκ εποχή μέχρι τον νεοκλασικισμό και από το Τhe Great Αmerican Songbook. Το αναλυτικό πρόγραμμα της συναυλίας θα ανακοινωθεί την ημέρα της εκδήλωσης.

Αχιλλέας Γουάστωρ – 20 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Έργα των: Σοστακόβιτς, Πρελούδιο και φούγκα αρ. 14, από τα 24 Πρελούδια και φούγκες, έργο 87, Λίγκετι, Musica ricercata, Βιβάλντι / Γουάστωρ, Αυτοσχεδιασμοί πάνω στις Τέσσερις εποχές: Άνοιξη, Καλοκαίρι.

Λόλα Τότσιου – 21 Νοεμβρίου 2018 / Ώρα έναρξης: 20.30

Έργα των: Μπαχ, Μικρό πρελούδιο σε λα ελάσσονα, Φαντασία σε λα ελάσσονα, Λαμπριανίδης, Bridge, Σνίτκε, Πέντε αφορισμοί, Γκουρτζίεφ, Ανάγνωση από ένα ιερό βιβλίο: Προσευχή και απόγνωση, Λαμπριανίδης, Six Haiga (πρώτη εκτέλεση), Τζάρρετ, Από το κοντσέρτο της Κολωνίας, μέρος ΙΙ b.

– ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖ ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον κορυφαίο συνθέτη Τζωρτζ Γκέρσουιν, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς, πιανίστες και συνθέτες του 20ού αιώνα, που έδωσε στην τζαζ συμφωνική διάσταση, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, για δύο μόνο παραστάσεις, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου 2018.

Συμμετέχουν: Αντώνης Ανισέγκος, Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Θεοχάρης (πιάνο)

Μαρία Μητσοπούλου (υψίφωνος)

Επίλεκτα μέλη της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΑΣΟΝ)

Μουσική διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

To πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πρελούδια για πιάνο, Κοντσέρτο σε φα για πιάνο και ορχήστρα, τραγούδια για φωνή και πιάνο, Γαλάζια ραψωδία για πιάνο και ορχήστρα.

– ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΟΛΙΣΤ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Παράλληλα με τα ρεσιτάλ πιάνου των καταξιωμένων σολίστ, θα πραγματοποιηθούν απογευματινές συναυλίες ανερχόμενων σολίστ και νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί κατόπιν ακρόασης που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018.

Πρόκειται για τους ανεχόμενους σολίστ Παύλο Σιφναίο (7.11) και Ανδρέα Φοίβο Αποστόλου (21.11), και τους νέους καλλιτέχνες Νικόλαο Βέννερ, Διονύση Παντή (6.11), Νικόλα Παππά, Δημήτρη Φαρμάκη (13.11), Ζαφείρα Αντζούς-Ράμος, Στάθη Χωματσά (20.11).

Ώρα έναρξης: 18.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

– MASTERCLASS ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ PIANDAEMONIUM

10, 11, 12 Νοεμβρίου 2018 – Αίθουσα δοκιμών ΕΛΣ

Τo σεμινάριo τελειοποίησης (masterclass) απευθύνεται σε νέους πιανίστες, σπουδαστές μέσης σχολής, ανωτέρας σχολής, πτυχιούχους και διπλωματούχους, που θα επιλεγούν κατόπιν ακρόασης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο masterclass, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν με διαφορετικούς διδάσκοντες πάνω σε διαφορετικά πεδία. Κάθε μέλος του Piandaemonium που διδάσκει στο masterclass επιλέγει μια θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να επικεντρωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες και οι θεματικές ενότητες είναι οι παρακάτω: Ευτυχία Βενιωτά: Συνοδεία οργάνων και πρίμα βίστα, Εύη Γιαμοπούλου: Φραζάρισμα, άρθρωση και ερμηνεία, Στέφανος Θωμόπουλος: Μουσική του 20ού και του 21ου αιώνα, Στέφανος Νάσος: Σπουδές των Σοπέν, Λιστ, Ραχμάνινοφ, Σκριάμπιν, Χρήστος Νούλης: Το σώμα του πιανίστα, Θοδωρής Τζοβανάκης: Μηχανισμοί απομνημόνευσης μουσικού κειμένου, Κώστας Χάρδας: Δομή, περιεχόμενο, ερμηνεία στις σονάτες του Μπετόβεν.

Όσοι συμμετέχουν ως ενεργοί συμμετέχοντες στο masterclass θα κάνουν τρία σαραντάλεπτα μαθήματα (ένα με τον κάθε διδάσκοντα επιλογής τους).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο alternativestage@nationalopera.gr έως τις 7.11 και ώρα 14.00.