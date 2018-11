Εκδόθηκε η NAVTEX για τη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Oι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν το Σάββατο την NAVTEX, με την οποία δεσμεύουν την περιοχή, στην οποία από τις 10 Νοεμβρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2019 ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός EXXON MOBIL σε συνεργασία με την Qatar Petroleum θα ξεκινήσει την πρώτη γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με τη NAVTEX 364/18 από τις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προγραμματισμένες εργασίες για την προετοιμασία της γεώτρησης και ως εκ τούτου καλούνται όλα τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να επιδεικνύουν την ανάλογη προσοχή όταν πλησιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κυπριακή NAVTEX:

03 0600 UTC NOV 2018

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG NR 364/18

PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

IN THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING POSITIONS:

A.33 25.000 N 031 39.000 E

B.33 25.000 N 031 51.000 E

C.33 15.000 N 031 51.000 E

D.33 15.000 N 031 39.000 E

FROM 10 NOV 2018 UNTIL 25 FEBRUARY 2019.

ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION

IN THE AFORMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 26 00:01 UTC FEB 2019.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN

Πηγή: philenews