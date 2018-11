Μεγάλη έκρηξη σε στρατιωτική βάση στην Τουρκία - Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς (Videos)

Μεγάλη έκρηξη συντάραξε στρατιωτική βάση στο Χακάρι στην Τουρκία.

Huge explosion rocks Turkish military base in #Hakkari .... Dozens of Turkish soldiers were wounded and injured... #Turkey https://t.co/GaGIDzlLvR

Σύμφωνα με πληροφορίες,τουλάχιστον 25 στρατιώτες τραυματίστηκαν και εφτά αγνοούνται, ενώ κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για 14 νεκρούς

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών βαρέων όπλων, ωστόσο οι τουρκικές έχουν επιβάλλει «σιγή ασυρμάτου».

Turkish Army BMC trucks are seen burning after blasts at Süngü Mountain Base, Şemdinli on November 9, 2018. pic.twitter.com/b6jGwPaSkt