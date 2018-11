Κίνηση ανθρωπιάς από τον Παπασταθόπουλο σε ένα τυφλό παιδάκι (vid)

Μετά το παιχνίδι με τη Γουλβς στο «Έμιρεϊτς», ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, συνάντησε έναν μικρό φίλο της Άρσεναλ που έχει χάσει την όρασή του και του προσέφερε απλόχερα μια φανέλα υπογεγραμμένη με το όνομά του, ενώ δεν μπορούσε να τον αφήσει από την αγκαλιά του, δείχνοντας φανερά συγκινημένος.

Ο Μίκι Πόουλι (ο μικρός φαν της Άρσεναλ) ένιωσε την θετική αύρα και την τρομερή συμπάθεια του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας στο πρόσωπό του, από τον οποίο μάλιστα, πήρε και ένα μεγάλο φιλί.

Αξιοσημείωτο, ότι το τυφλό παιδάκι προπονείται στα κλιμάκια της Αγγλίας με την ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης.

This is the moment blind @Arsenal fan Mikey Poulli received a signed shirt from one of his heroes, Sokratis Papastathopoulos. pic.twitter.com/6XiRk5RShN