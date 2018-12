Βραβεία από το πάνθεον της ροκ εντ ρολ στους Cure, Radiohead και Τζάνετ Τζάκσον

Τα βρετανικά συγκροτήματα των Cure και Radiohead, όπως και η τραγουδίστρια Τζάνετ Τζάκσον τιμήθηκαν από το Rock and Roll Hall of Fame, ανακοίνωσε την Πέμπτη το πάνθεον της ροκ εντ ρολ, που εδώ και καιρό ανοίγει τις πόρτες του και σε άλλα μουσικά είδη.

Μεταξύ των «νεοσύλλεκτων» για το 2019 είναι επίσης άλλα τρία βρετανικά συγκροτήματα, οι Def Leppard, οι Roxy Music και οι Zombies, που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά στυλ, όπως και η τραγουδίστρια Στίβι Νικς, ήδη μέλος του Rock and Roll Hall of Fame με το συγκρότημα των Fleetwood Mac, η οποία αυτή τη φορά τιμήθηκε προσωπικά.

Ακόμα κι αν οι βραβευθέντες είναι κυρίως εκπρόσωποι της μουσικής ροκ, η ένταξη της τραγουδίστριας της ποπ Τζάνετ Τζάκσον καταδεικνύει τη βούληση του Hall of Fame να μην περιορίζεται αυστηρά στη ροκ.

Εξάλλου, φιλοξενεί ήδη πολλούς ράπερ ή καλλιτέχνες φολκ μουσικής, ρέγκε, σόουλ και R&B.

Ένας καλλιτέχνης μπορεί να εκλεγεί 25 χρόνια μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου του.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, οι Cure θα εισέλθουν επίσημα στο πάνθεον του Rock and Roll Hall of Fame, σε μια τελετή την 29η Μαρτίου του 2019 στο Μπρούκλιν.

Το συγκρότημα άφησε το στίγμα του τις δεκαετίες του 1980 και 1990 με τη μελαγχολική μουσική του κι επιτυχίες όπως "Boys Don't Cry", "Close To Me" ή "Friday I'm in Love".

Παρόλο που δεν έχουν βγάλει άλμπουμ από το 2008, οι Cure συνεχίζουν να γεμίζουν τα στάδια και τις αίθουσες όπου κι αν εμφανιστούν. Για παράδειγμα, την 7η Ιουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την έναρξη της καριέρας τους, συγκέντρωσαν 65.000 ανθρώπους στο Χάιντ Παρκ, στο Λονδίνο.

Το Rock and Roll Hall of Fame επέλεξε επίσης να τιμήσει την Τζάνετ Τζάκσον, που εξελέγη από ένα σώμα περισσότερων από 1000 προσώπων, μελών, ιστορικών της μουσικής και επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας.

Αν και στα πρώτα της βήματα ήταν γνωστή ως η μικρή αδελφή του βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον, η Τζάνετ Τζάκσον κατάφερε να γράψει τη δική της ιστορία στη μουσική από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ