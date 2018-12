Έκρηξη σε Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο – Νεκροί τρεις φοιτητές (Video)

Τρεις φοιτητές έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Jiaotong του Πεκίνου σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί τοπική ώρα κατά τη διάρκεια πειράματος.

#BREAKING: Students evacuated after explosion caused by experiment accident rocked a lab of Beijing Jiaotong University in Beijing, no immediate reports of casualties pic.twitter.com/5KtuUp7oNc