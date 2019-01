Simone Mongelli Bodyterranean – The Show Music without instruments στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Photos)

Μετά από τις sold out παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το Bodyterranean-The Show επιστρέφει με επιπλέον παραστάσεις.

Ο ήχος του σώματος, η φωνή, η παράδοση: αρχέγονα συστατικά για μία πολύ σύγχρονη και πρωτοποριακή παράσταση, που συνδυάζει ρυθμό και κίνηση, μουσική και θέατρο, χωρίς κανένα άλλο μέσο, εκτός από το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.

Ο Simone Mongelli και η ομάδα του παρουσιάζουν το Bodyterranean, έργο βασισμένο στο ομώνυμο άλμπουμ που ο Ιταλός καλλιτέχνης εξέδωσε στο τέλος του 2016, αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης έρευνας πάνω στο πάντρεμα της σύγχρονης γλώσσας της Body Music με την αρχαία γλώσσα της παράδοσης της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπου χρησιμοποίησε αποκλειστικά τους ήχους του σώματος και της φωνής.

Ένα έργο που πρωτοτυπεί στην Ελλάδα, και όχι μόνο, το οποίο έρχεται σαν συνέχεια της καλλιτεχνικής πορείας του Simone Mongelli, και της προσωπικής του έρευνας πάνω στο παραδοσιακό υλικό.

Στο άλμπουμ συνέπραξε με πολλούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από το διεθνή κύκλο της Body Music και από την εγχώρια σκηνή της παραδοσιακής και a cappella μουσικής, όπως τους Max Pollak, Bryan Dyer, Antwan Davis και Raùl Cabrera, την Αρετή Κετιμέ, την Μαρία Κώτη, τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο (στα φωνητικά!), τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, τα φωνητικά σύνολα Πλειάδες και Stringless, τους beat-boxers Word of Mouth, τον Θάνο Δασκαλόπουλο.

Για την υλοποίηση της παράστασης, ύστερα από διαδικασία ακρόασης, επέλεξε νέους και ταλαντούχους καλλιτέχνες και performers, με ειδικότητες στο παραδοσιακό τραγούδι, το χορό, την μουσική του σώματος και γενικά το performing, για να δημιουργήσει μία καινούργια, δυναμική ομάδα που υπόσχεται πολλά.

Το Bodyterranean είναι μία πλούσια, δυναμική παράσταση με κύρια συστατικά τον ρυθμό και την πολυρυθμία, τη μελωδία και την πολυφωνία, την κίνηση και την ατμόσφαιρα, και με επίκεντρο το σώμα.

Η παράσταση έκανε την πρεμιέρα της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017, στο πλαίσιο του IBMF, το μεγαλύτερο φεστιβάλ του είδους παγκοσμίως, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Keith Terry (http://www.internationalbodymusicfestival.com/), σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία κοινού και κριτικής.

Είπαν για το Bodyterranean:

“With his recording ‘Bodyterranean’, Simone Mongelli has created one of the finest recordings of body music around. He succeeds in capturing the energy of the art form plus the range, the subtlety and the nuance of sounds the body can make: qualities that are challenging and elusive to capture when recording body music. The music is beautiful, dynamic, rich and multi-dimensional — a satisfying new standard in body music recordings”.

-Keith Terry - founder & artistic director of the International Body Music Festival

“’Bodyterranean’ conveys an enormous depth of knowledge of Greek music tradition and at the same time a playful lightness in the creative approach to this music material, in which the joy of singing, moving together and being rhythmically in-tune is in the foreground. […] The atmospheric warmth of “Bodyterranean” touched the hearts of the audience”.

-Sylvia Mograbi –internationally aknowledged dancer and body music perfomer

«Στην παράσταση του Mongelli, η θεατρική σκηνή διευρύνεται νοητά και χάνει τις πεπερασμένες χωρικές διαστάσεις της. […] Το Bodyterranean, The Show έχει την ατμόσφαιρα μιας οικείας μουσικής μνήμης που μας συγκίνησε και μας έκανε να σκεφτούμε πως η αλήθεια βρίσκεται στην απλότητα».

-Μαρία Στέλλα Μπινίκου – δημοσιογράφος - Artic.gr

Ταυτότητα παράστασης:

Simone Mongelli – σύλληψη, συνθέσεις και ενορχηστρώσεις παραδοσιακού υλικού, σκηνοθεσία, body percussion, φωνητικά

Σίσσυ Πιντέλα – body percussion, φωνητικά, χορός

Τζωρτζίνα Βαρδουλάκη – body percussion, φωνητικά, χορός

Άλκης Δήμος – φωνητικά, body percussion, beat-box

Λήδα Δουμουλιάκα – τραγούδι, φωνητικά, body percussion

Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου – τραγούδι, φωνητικά, body percussion

Φώτης Φωτόπουλος - body percussion, φωνητικά

Ναταλία Λαμπαδάκη - τραγούδι, φωνητικά, body percussion

Τάσος Σκλαβούνος – φωτισμός

Νικόλας Σταυριανουδάκης – ήχος

Κωνσταντίνα Κρίγκου – κοστούμια

Guests:

Ειρήνη Δερέμπεη: τραγούδι

Γεράσιμος Ανδρεάτος: τραγούδι

Πληροφορίες

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος, Τ.Κ. 177 78, Τηλ. 210 3418550 & 210 3418579

Facebook: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης - Michael Cacoyannis Foundation

Twitter: @MCF_MCacoyannis

Instagram: @mcf.gr | Hashtag: #MCF

Youtube: MCacoyannisF

Ημέρες παραστάσεων: 24 & 25 Ιανουαρίου 2019 στις 21:00 στο Θέατρο του ΙΜΚ.

Τιμή εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 15€, Μειωμένη τιμή 12€, ειδική τιμή 10€

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος) από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11:00 - 14:00, καθώς και μία ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της κάθε παράστασης.

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, (Δευτέρα & Παρασκευή 09:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 15:00).

Στα καταστήματα PUBLIC σε όλη την Ελλάδα (ώρες καταστημάτων).

Μέσω τηλεφώνου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:

στο τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος 2103418579 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00)

στο τηλεφωνικό κέντρο της Ticketservices 210 7234567 (Δευτέρα & Παρασκευή 09:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 15:00

Μέσω διαδικτύου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στις διευθύνσεις:

www.mcf.gr

www.ticketservices.gr

tickets.public.gr