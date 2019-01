Πανηγυρίζει ο Στόλτενμπεργκ - «Ανυπομονώ να δω τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ»

Δεν κρύβει τη χαρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό κοινοβούλιο.

«Καλωσορίζω τη σημερινή κύρωση στο ελληνικό συμβούλιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, μία σημαντική συμβολή στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Ανυπομονώ να δω τη Βόρεια Μακεδονία να εντάσσεται στο ΝΑΤΟ», έγραψε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

I welcome today’s ratification in the Greek parliament of the #Prespaagreement, an important contribution to the stability and prosperity of the whole region. I look forward to the future Republic of North Macedonia joining #NATO.