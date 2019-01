Λέξεις & Σκέψεις στη Στέγη: BLOCKCHAIN Ουτοπία ή U–turn?

9-10 & 16-17 Φεβρουαρίου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

Τι είναι το blockchain; Πώς υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή μας; Διανοητές, καλλιτέχνες, μουσικοί και χάκερ σε ένα φεστιβάλ που διερευνά τις οικονομικές και καλλιτεχνικές εφαρμογές –ανατρεπτικές και μη– αυτής της συναρπαστικής τεχνολογίας του δικτυωμένου κόσμου μας.

Η τεχνολογία blockchain βρίσκεται πίσω από το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin που δημιουργήθηκε το 2008. Θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως ένα κρυπτογραφημένο ψηφιακό λογιστικό φύλλο που μοιράζεται μεταξύ των χρηστών του, καταγράφοντας οικονομικά στοιχεία και συναλλαγές, συμβόλαια και αμοιβαίες συμφωνίες χωρίς τη μεσολάβηση ενός κεντρικού διαχειριστή, όπως είναι οι τράπεζες.

Το φεστιβάλ Blockchain: Utopia or U–turn? διεξάγεται τα Σαββατοκύριακα 9-10 και 16-17 Φεβρουαρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και προσκαλεί διανοητές, καλλιτέχνες, μουσικούς και χάκερ σε μια συζήτηση για τη διαλεκτική της αντίστασης και της αφομοίωσης που χαρακτηρίζει την τεχνολογία blockchain. Στόχος του φεστιβάλ είναι ο διάλογος, η ανάλυση αλλά και η εμπλοκή του κοινού με τη νέα αυτή τεχνολογία, καθώς πρόκειται για ένα συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης που μας βοηθάει να κατανοήσουμε και να οραματιστούμε τη θέση μας μέσα στην ψηφιακά δικτυωμένη κοινωνία μας. Αν και το blockchain έχει κατά κύριο λόγο υιοθετηθεί από επενδυτές και επιχειρηματίες, χρησιμοποιείται εκτενώς και από κοινότητες που διερευνούν ριζοσπαστικές και εναλλακτικές χρήσεις του στις τέχνες, τη μουσική, τα μέσα και τα συστήματα διακυβέρνησης.

Η νέα αυτή τεχνολογία εγείρει πολιτικά και ηθικά ερωτήματα, καθώς από τη μία συμβάλλει στην κοινωνική αμοιβαιότητα και καταργεί τους διαμεσολαβητές, ενώ από την άλλη αποτελεί επενδυτική ευκαιρία για μια νέα ελίτ, αυτήν της ψηφιακής οικονομίας.

Πρόγραμμα

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ομιλίες στη Μικρή Σκηνή της Στέγης. στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, με ομιλητές τους: Saskia Sassen (κοινωνιολόγος), Benjamin H. Bratton (κοινωνιολόγος, θεωρητικός αρχιτεκτονικής και design), Denis Jaromil Rojo (προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού, media artist), Γιώργος Παπαγεωργίου (Adjunct Faculty at University of Nicosia), Marco Sachy (cryptocurrency & distributed ledger designer), Δημήτριος Βουράκης (νομικός), Brett Scott, (αρθρογράφος, ερευνητής) και Voltnoi & Quetempo (curators, media artists). Οι θεματικές ενότητες του διημέρου είναι οι εξής: Μια εισαγωγή στο blockchain, το χρήμα και τα χρηματοοικονομικά υψηλής τεχνολογίας και Το blockchain ως μορφή διακυβέρνησης, δικαίου και κοινωνικής ενδυνάμωσης, το Σάββατο και την Κυριακή, αντίστοιχα.

Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, οι ομιλίες στη Μικρή Σκηνή θα πραγματοποιηθούν από τους εξής: Matthew Liston (a crypto native), Ruth Catlow (συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Furtherfield), Kei Kreutler (ερευνήτρια, designer, developer), Mat Dryhurst (μουσικός, ερευνητής), Jaya Klara Brekke (συγγραφέας, ερευνήτρια), David Gerard (συγγραφέας του Attack of the 50 Foot Blockchain, αρθρογράφος), Jemima Kelly (δημοσιογράφος των Financial Times Alphaville), James Bridle (καλλιτέχνης, συγγραφέας). Οι θεματικές ενότητες του δεύτερου διημέρου είναι οι εξής: Εφαρμογές blockchain και προβληματισμοί στις τέχνες και Μια κριτική στις τεχνολογίες blockchain, το Σάββατο και την Κυριακή, αντίστοιχα.

Από το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείπει ένα cryptorave party που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. Το πρότζεκτ είναι ένα καλλιτεχνικό έργο που πραγματοποιείται από τους !Mediengruppe Bitnik + Omsk Social Club και συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα Arpanet, Amnesia Scanner και οι dj’s M.E.S.H., Bill Kouligas και Voltnoi.

Για να μάθετε τον χώρο διεξαγωγής και να παραβρεθείτε στο πάρτυ, πρέπει να προσφέρετε μέσω της ιστοσελίδας του event την υπολογιστική δύναμη του υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσετε στη δημιουργία μιας κοινότητας αμοιβαίας εμπιστοσύνης διαμέσου του κρυπτονομίσματος Monero. Θα χρειαστούν κάποιες ώρες για να κατέβουν η είσοδος, η τοποθεσία αλλά και μια ταυτότητα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα role playing game στον χώρο του πάρτυ.

Οι καλλιτεχνικές ομάδες των !Mediengruppe Bitnik + Omsk Social Club περιγράφουν το καλλιτεχνικό τους έργο ως μια ουτοπική χειρονομία που υιοθετεί και πειραματίζεται με την τεχνολογία blockchain, τα κρυπτονομίσματα και τους ψηφιακούς αυτόνομους οργανισμούς που σκοπό έχουν το χτίσιμο ενός δικτύου της underground κουλτούρας. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του κόσμου στο cryptorave. Η τοποθεσία που δεν ανακοινώνεται, το mining που δεν αποφέρει κάποια χρηματική αξία, η υπολογιστική δύναμη του υπολογιστή μας που είναι μηδαμινή σε πραγματική κατανάλωση ενέργειας, όλα αυτά είναι μια σειρά από συμβολισμούς του καλλιτεχνικού έργου, που στο σύνολό τους οδηγούν σε έναν δρόμο: αυτόν της δημιουργίας αυτόνομων δικτύων επικοινωνίας και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Το λινκ του cryptorave party θα ανακοινωθεί από το site της Στέγης τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου.

Επιμέλεια: Voltnoi & Quetempo



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μια εισαγωγή στο blockchain, το χρήμα και τα χρηματοοικονομικά υψηλής τεχνολογίας



18:00 – 18:30 | Voltnoi & Quetempo

Ιστορία του χρήματος

18:30 – 19:00 | Γιώργος Παπαγεωργίου

Blockchain, στη χώρα των θαυμάτων

19:00 – 19:30 | Denis Jaromil Rojo

Bitcoin, το τέλος των ταμπού του χρήματος

19:45 – 20:30 | Benjamin H. Bratton

Tokens: Ένα τεστ Rorschach

20:30– 21:15 | Saskia Sassen

Ληστρικοί σχηματισμοί ντυμένοι με κοστούμια της Γουόλ Στριτ και αλγοριθμικά μαθηματικά



ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το blockchain ως μορφή διακυβέρνησης, δικαίου και κοινωνικής ενδυνάμωσης



18:00 – 18:30 | Δημήτρης Βουράκης

Κώδικας = Δίκαιο;

18:30 – 19:00 | Marco Sachy

Πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική καινοτομία

19:00 – 19:30 | Brett Scott

Το όραμα ενός Λεβιάθαν της τεχνολογίας : η μάχη των ιδεολογιών του blockchain



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εφαρμογές blockchain και προβληματισμοί στις τέχνες



18:00 – 18:30 | Matthew Liston

Μηχανές πίστης: ενισχυμένη αντανακλαστικότητα μεταξύ αξίας και πεποίθησης

18:30 – 19:00 | Ruth Catlow (Furtherfield)

Καλλιτέχνες (ανα)στοχάζονται το blockchain

19:00 – 19:30 | Kei Kreutler

Αυτόνομες Οικολογίες από απόσταση

19:30 – 20:00 | Mat Dryhurst

Κατέχεις ή κατέχεσαι: Μία σφήνα στην καρδιά της απέθαντης μουσικής



23:00 – 06:00 | Cryptorave party

από τους !Mediengruppe Bitnik + Omsk Social Club

με τους: Arpanet, Amnesia Scanner, Bill Kouligas, M.E.S.H., Voltnoi



ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μια κριτική στις τεχνολογίες blockchain



19:00 – 19:30 | Jaya Klara Brekke

Εξουσία, αυτονομία και εμπιστοσύνη – μια πολιτική ιστορία του blockchain

19:30 – 20:00 | David Gerard

Κριτική στο blockchain

20:00 – 20: 30 | Jemima Kelly

H τραπεζική στο blockchain : Μία κακή ιδέα

20:30 – 21:00 | James Bridle

Νέος Μεσαίωνας: Η τεχνολογία και το τέλος του μέλλοντος

Στα αγγλικά, με διερμηνεία στα ελληνικά

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

9-10 & 16-17 Φεβρουαρίου 2019

Είσοδος ελεύθερη

Η είσοδος είναι δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν από κάθε εκδήλωση.

