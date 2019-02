Ο θρυλικός Πράκτωρ 007 έρχεται, τον Μάρτιο, στην ΕΡΤ

Ο Τζέιμς Μποντ (James Bond) ή Πράκτωρ 007 είναι φανταστικός χαρακτήρας, που δημιουργήθηκε το 1953 από τον Άγγλο συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ.

Είναι πρωταγωνιστής δώδεκα μυθιστορημάτων και δύο συλλογών διηγημάτων. Το ονοματεπώνυμό του ανασύρει εικόνες πλούτου, εξωτικές τοποθεσίες, σεξ, περιπέτεια και κατασκοπεία.

Τα βιβλία του Ίαν Φλέμινγκ, με φανατικούς αναγνώστες στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη δημιουργώντας τη δημοφιλέστερη, πιο μακροχρόνια και επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά.

Η πρώτη ταινία της σειράς προβλήθηκε το 1962 και ήταν ο Δόκτωρ Νο (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο), με τον Σον Κονερι και την Ούρσουλα Αντρες.

Ο κινηματογραφικός Μποντ, από τον πρώτο του 1962 και όσους ακολούθησαν, παραμένει η επιτομή του κομψού και τζέντλεμαν κατασκόπου.

Γνωρίζει σε όλες τις περιστάσεις πώς να ντυθεί, τι να πιει, τι να πει και πότε να «σπάσει» τους κανόνες. Αποδίδει με τον πιο περίτεχνο τρόπο το «Βρετανικό στιλ».

Κάθε ένας από τους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τον μυστικό πράκτορα προσθέτει και μία διαφορετική διάσταση στον χαρακτήρα του.

Ο Σον Κόνερι συνέλαβε τον ζωώδη μαγνητισμό και το ειρωνικό χιούμορ του Μποντ.

Συνολικά έχουν γυριστεί 24 ταινίες. Η πιο πρόσφατη από αυτές είναι το Spectre, που προβλήθηκε το 2015, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Γκρεγκ.

Όταν οι συνέταιροι παραγωγοί Αλμπενρτ Μπροκολλι και Χάρι Σάλτσμαν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Τζέιμς Μποντ εναντίον Δόκτορος Νο τον Ιανουάριο του 1962, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η σειρά των ταινιών του Μποντ θα συνεχιζόταν ακάθεκτη τον 21ο αιώνα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ίαν Φλέμινγκ, δημιουργός του χαρακτήρα του Μποντ, δεν ήταν δυνατόν να πιστέψει ότι ο μυστικός του πράκτορας θα μεταβαλλόταν σε θρύλο του σινεμά, ο οποίος θα ξεστόμιζε την αξιομνημόνευτη ατάκα του κινηματογράφου «Το όνομά μου είναι Μποντ, Τζέιμς Μποντ» («My name is Bond, James Bond»).

Οι ταινίες του Τζέημς Μποντ, που θα τις μεταδίδει η ΕΡΤ 2 κάθε Παρασκευή βράδυ στα πλαίσια της Κινηματογραφικής Λέσχης, είναι οι εξής:

1962: Δόκτωρ Νο (Dr. No) με τον Σον Κόνερι

1963: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with Love) με τον Σον Κόνερι

1964: Επιχείρηση Χρυσοδάκτυλος (Goldfinger) με τον Σον Κόνερι

1965: Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball) με τον Σον Κόνερι

1967: Ζεις μονάχα δυο φορές (You Only Live Twice) με τον Σον Κόνερι

1969: Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος (On Her Majesty's Secret Service) με τον Τζορτζ Λεϊζενμπι

1971: Τα διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds Are Forever) με τον Σον Κόνερι

1973: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν (Live and Let Die) με τον Ροτζερ Μουρ 1974: Ο Άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι (The Man with the Golden Gun) με τον Ρότζερ Μουρ

1977: Η Κατάσκοπος που με αγάπησε (The Spy Who Loved Me) με τον Ρότζερ Μουρ

1979: Moonraker με τον Ρότζερ Μουρ

1981: Για τα μάτια σου μόνο (For Your Eyes Only) με τον Ρότζερ Μουρ

1983: Οκτόπουσσι (Octopussy) με τον Ρότζερ Μουρ

1985: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος (A View to a Kill) με τον Ρότζερ Μουρ

1987: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη (The Living Daylights) με τον Τιμοθυ Ντάλτον

1989: Προσωπική Εκδίκηση (Licence to Kill) με τον Τίμοθυ Ντάλτον

1995: Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (GoldenEye) με τον Πιρς Μπρόσναν

1997: Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει (Tomorrow never Dies) με τον Πιρς Μπρόσναν

1999: Ο κόσμος δεν είναι αρκετός (The World is not Enough) με τον Πιρς Μπρόσναν

2002: Πέθανε μια άλλη μέρα (Die Another Day) με τον Πιρς Μπρόσναν

2006: Καζίνο Ρουαγιάλ με τον Ντάνιελ Κρεγκ

2008: Quantum Of Solaca με τον Ντάνιελ Κρεγκ

2012: Skyfall με τον Ντάνιελ Κρεγκ

2015: Επιχειριση Σπέκτρα με τον Ντάνιελ Κρεγκ.