Billions, The Good Fight, Happy! & Knightfall επιστρέφουν με νέες σεζόν τον Μάρτιο στην COSMOTE TV

4 νέες σειρές στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 4HD τον Μάρτιο

Με τις νέες σεζόν των δημοφιλών σειρών Happy!, Billions, The Good Fight, την επιστροφή του ιστορικού Knightfall, με την προσθήκη του Μάρκ Χάμιλ (Star Wars), αλλά και τις νέες σειρές McMafia, The Village, The Day και The Looming Tower, έρχεται ο Μάρτιος στην COSMOTE TV. Όλες οι σειρές, αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 4HD, θα είναι διαθέσιμες on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Η επιστροφή των Happy!, Billions & The Good Fight

Σε Α’ προβολή, 24 ώρες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, επιστρέφει με 2η σεζόν η δραματική σειρά Happy! με τον Κρίστοφερ Μελόνι (Law & Order). Στον νέο κύκλο της σειράς, ο πρώην αστυνομικός και νυν δολοφόνος, Νίκ Σαξ (Κρίστοφερ Μελόνι), έχοντας γίνει πλέον πατέρας προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να μείνει μακριά από μπλεξίματα. Δίπλα του για ακόμα μία φορά βρίσκεται ο animated φίλος του Happy (με τη φωνή του βραβευμένου με Emmy® Πάτον Οσβαλτ). Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 28/3, στις 00.00, ενώ τα επεισόδια θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει ο πολυαναμενόμενος 4ος κύκλος της δραματικής σειράς Billions, με το πρωταγωνιστικό δίδυμο Πολ Τζιαμάτι (υποψήφιος για OSCAR®, βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα) και Ντέμιαν Λιούις (βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα). Στον νέο κύκλο του επιτυχημένου πολιτικού δράματος, οι δύο πρώην θανάσιμοι εχθροί, ο πολιτικά δικτυωμένος εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τσακ Ρόουντς (Πολ Τζιαμάτι) και ο καιροσκόπος δισεκατομμυριούχος βασιλιάς των αμερικανικών hedge funds, Μπόμπι «Axe» Άξελροντ (Ντέμιαν Λιούις), συμμαχούν ενάντια στους κοινούς τους εχθρούς. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 18/3 στις 21.00, 24 ώρες μετά την Αμερική. Οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Την Παρασκευή 15/3, στις 22.00 έρχεται σε Α’ προβολή, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική, ο 3oς κύκλος της βραβευμένης με Emmy και Χρυσή Σφαίρα δραματικής σειράς The Good Fight. Στο νέο κύκλο, η Ντάιαν Λόκχαρτ (Κριστίν Μπαράνσκι), προσπαθεί να μείνει ψύχραιμη κατά την διάρκεια της προεδρίας του Τράμπ, ενώ έρχεται παράλληλα σε σύγκρουση με τον δικηγόρο Ρόλαντ Μπλούμ (Μάικλ Σίν). Οι δύο πρώτοι κύκλοι της σειράς, είναι διαθέσιμοι on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Με νέο κύκλο επιστρέφουν, επίσης, η βραβευμένη δραματική σειρά Mary Kills People (Κυριακή 10/3, 22.00), καθώς και το ιστορικό δράμα Knightfall, με τον Μάρκ Χάμιλ της σειράς ταινιών Star Wars, το οποίο κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD την Τετάρτη 27/3, (23.00), λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική.

Συνολικά 4 νέες σειρές κάνουν πρεμιέρα μέσα στον Μάρτιο στην COSMOTE TV.

H δραματική σειρά The Village, με τους Φράνκι Φέζον (Breaking Point, Hannibal), Λόρεν Τουσέν (Girls Trip, Selma), Μικαέλα Μακμάνους και Μόραν Ατίας, με επίκεντρο τις ιστορίες των κατοίκων μιας πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Παρασκευή 22/3, στις 22.00.

Στις πρεμιέρες του μήνα ανήκει και η δραματική σειρά The Day (De Dag) του βραβευμένου Βέλγου σκηνοθέτη Ζιλ Κουλιέρ (Cargo), η οποία ξεδιπλώνει την ιστορία ενός σχολαστικά προετοιμασμένου σχεδίου ομηρίας σε μια τράπεζα. Τα επεισόδια της σειράς μας παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως εξελίσσονται μέσα στην ίδια μέρα, από δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες (Κυριακή 24/3, 21.00). Πρεμιέρα κάνει και η βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του δημοσιογράφου Misha Glenny δραματική σειρά McMafia, και παρουσιάζει την ιστορία του Άλεξ Γκόντμαν (Τζέιμς Νόρτον), γιου εξόριστων Ρώσων, ο οποίος προσπαθεί να αντισταθεί στο εγκληματικό του παρελθόν και να προστατεύσει όσους αγαπάει (Δευτέρα 4/3, 22.00).

Τη Δευτέρα 25/3, στις 20.00 τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της υποψήφιας για 4 βραβεία Emmy δραματικής σειράς The Looming Tower. Βασισμένη στο βραβευμένο με Πούλιτζερ ομώνυμο βιβλίο του Λόρενς Ράιτ, η σειρά ακολουθεί τον Τζον Ο’ Νιλ (Τζεφ Ντάνιελς), αρχηγό της αντιτρομοκρατικής ομάδας I-49 στη Νέα Υόρκη, στην προσπάθειά του να αποτρέψει μία επικείμενη τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ, ενώ έρχεται συχνά αντιμέτωπος με τον ομόλογό του στην CIA, Μάρτιν Σμιντ (Πίτερ Σάρσγκαρντ). Τη σειρά υπογράφει ο υποψήφιος για 2 ΟSCAR, Νταν Φούτερμαν (Capote, Foxcatcher).