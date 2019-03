Στη Φρανκφούρτη γιορτάζουν και το δείχνουν περίτρανα (Video)

Η φετινή χρονιά είναι σημαδιακή για όσους ζουν στην Φρανκφούρτη και έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν, με τις εικόνες που δημιουργούνται να «ταξιδεύουν» σε όλη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης γιορτάζει τα 120 χρόνια από τη δημιουργία της και οι οπαδοί της, δημιούργησαν ένα απίστευτο κορεό πριν το ματς με την Ίντερ για το Europa League.

"Good times, sad days, We're with Eintracht, no question!"



Eintracht Frankfurt fans are back with yet another incredible choreo in celebration of the club's 120th birthday.



Just... wow.



(Video by @ElaskarHassan) #SGEInterpic.twitter.com/CzBdlXQOBH