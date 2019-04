«Είσαι μπάστ@ρδος»: Έξαλλη η εγγονή του φασιστα Μουσολίνι με τον Τζιμ Κάρει – Τον ζωγράφισε κρεμασμένο ανάποδα (Photos)

Έξαλλη έγινε η εγγονή του φασίστα Μουσολίνι με τον γνωστό ηθοποίο Τζιμ Κάρει ο οποίος ανέβασε στο twitter, ένα σκίτσο που σχεδίασε και απεικονίζει τον Μουσολίνι κρεμασμένο ανάποδα. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού από τον ηθοποιό, το οποίο προκάλεσε την 56χρονη Αλεσάντρα Μουσολίνι.

Ο Τζιμ Κάρει εκτός από ηθοποιός έχει μια μεγάλη αγάπη για τη ζωγραφική και πάντα ζωγραφίζει σκιτσάκια ή μεγαλύτερους πίνακες.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu