The Twilight Zone: το reboot του cult sci-fi φαινομένου κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο και ταυτόχρονη μετάδοση στο COSMOTE CINEMA 4HD & στο COSMOTE TV PLUS

H εμβληματική σειρά επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει με νέες ιστορίες και ανανεωμένο καστ, σε παραγωγή του βραβευμένου με OSCAR δημιουργού Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) και του Σάιμον Κίνμπεργκ (The Martian, Logan, Fantastic Four). Η σειρά έρχεται σε Α΄ προβολή στην COSMOTE TV και θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο ταυτόχρονα στο COSMOTE CINEMA 4HD και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 00.00, λίγο μετά την Αμερική.

Από το Σάββατο 13 Απριλίου και κάθε Σάββατο, το The Twilight Zone θα προβάλλεται στο COSMOTE CINEMA 4HD στις 21.00. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Την αφήγηση κάθε ιστορίας αναλαμβάνει ο Τζόρνταν Πιλ, ρόλος που καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ.

Στη σειρά συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Κρις Ο’ Ντάουντ (Get Shorty), Άικ Μπάρινχολτζ (The Oath), Ζαζί Μπιτζ (Atlanta), Τζον Τσο (Searching), Τάισα Φαρμίγκα (The Mule), Μπέτι Γκάμπριελ (Get Out), Γκίνιφερ Γκούντγουιν (Once Upon a Time), Γκρέγκ Κίνιαρ (As Good as It Gets, House of Cards), Λουκ Κίρμπυ (The Deuce), Σάνα Λέιθαν (The Affair, Nappily Ever After), Κουμάιλ Ναντζιάνι (The Big Sick), Σεθ Ρόγκεν (The Interview, This is the End), Άνταμ Σκοτ (The Good Place, Parks and Recreation), Ρία Σίχορν (Better Call Saul), Άλισον Τόλμαν (Fargo), Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (The Room), Τζέσικα Γουίλιαμς (Corporate Animals), Ντεγουάντα Γουίζ (She’s Gotta Have It) και Στίβεν Γέουν (The Walking Dead).

Το The Twilight Zone είναι μια παραγωγή των CBS Television Studios σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής των Τζόρνταν Πιλ (Monkeypaw Productions) και Σάιμον Κίνμπεργκ (Genre Films), οι οποίοι μαζί με τους Γουίν Ρόζενφελντ, Όντρι Τσον, Γκλεν Μόργκαν, Κάρολ Σέρλινγκ, Ρικ Μπεργκ και Γγρεγκ Γαιτάνης υπογράφουν και τη διεύθυνση παραγωγής. Η σειρά διανέμεται παγκοσμίως από τα CBS Studios International.