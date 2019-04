Γδύθηκαν στο βρετανικό κοινοβούλιο για να διαμαρτυρηθούν για το κλίμα - «Τα ‘χασαν οι βουλευτές»!

Μια ομάδα ημίγυμνων διαδηλωτών κατά της κλιματικής αλλαγής προκάλεσε αναστάτωση στο βρετανικό κοινοβούλιο, καθώς επιδείκνυαν τα γυμνά τους κορμιά, την ώρα που οι βουλευτές προσπαθούσαν, μάταια, να επικεντρωθούν στη συζήτηση που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη για το Brexit.

Ενώ οι βουλευτές είχαν ξεκινήσει άλλη μια ημέρα συζητήσεων για το πώς ή ακόμη και το αν η χώρα θα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί τους 10 διαδηλωτές γδύθηκαν, κατεβάζοντας τα παντελόνια τους κι έχοντας ζωγραφίσει στους γλουτούς τους συνθήματα όπως: «Κλιματική Δικαιοσύνη τώρα».

Ορισμένοι βουλευτές δεν μπορούσαν να τραβήξουν το βλέμμα τους από τον εξώστη για το κοινό, όπου εξελισσόταν η γυμνή διαμαρτυρία, κι άλλοι άρχισαν να γελούν όταν ο βουλευτής των Εργατικών Πίτερ Κάιλ, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τη θέση του περί διεξαγωγής μιας επικυρωτικής ψηφοφορίας επί της συμφωνίας της κυβέρνησης για το Brexit, μίλησε για «γυμνή αλήθεια».

Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής απομακρύνθηκε με τη βία από αστυνομικούς. Ορισμένοι φαίνεται πως είχαν κολλήσει τα σώματά τους πάνω στη τζαμαρία, που βρίσκεται στον εξώστη για το κοινό.

